Piwo sprzed 10 tys. lat? Nietypowe odkrycie archeologów dotyczące starożytnych Chin

Wyniki najnowszego odkrycia chińskich badaczy opublikowano 9 grudnia w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS). Autorzy badania dokonali analizy skamieniałości roślinnych, znalezionych we wnętrzach dwunastu skorup ceramicznych. Znalezisko pochodzi ze stanowiska archeologicznego Shangshan w chińskiej prowincji Zhejiang. Badanie pozwoliło ustalić skład „neolitycznego” napoju alkoholowego, pędzonego na bazie ryżu i innych, roślinnych dodatków.

Piwo sprzed 10 tys. lat? Nietypowe odkrycie chińskich badaczy

Odkrycie to efekt dokładnej analizy skamieniałości roślinnych, które znaleziono we wnętrzach skorup kilkunastu antycznych naczyń. Skorupy pochodziły z różnych typów glinianych pojemników. Chińscy archeolodzy zbadali również glinę ceramiczną i pozostałości po starożytnej osadzie, w której znaleziono naczynia. Zbadane szczątki skorup pozwoliły ustalić, że pojemniki służyły w przeszłości m.in. do gotowania i serwowania potraw, ale również do procesu fermentacji i przetwarzania produktów roślinnych. Z wnętrza naczyń pobrano m.in. drobne skamieniałości roślinne, granulki skrobi i grzybów.

Z czego przyrządzano piwo ryżowe?

Zbadane skamieniałości potwierdziły teorię archeologów, dotyczącą przeznaczenia naczyń. We wnętrzu skorup znaleziono m.in. znaczną ilość śladów po ryżu. Roślinna „mieszanka” zawierała także niewielkie skamieniałości granulek skrobi, żołędzi, lilii, łzawnicy ogrodowej („łzy Hioba”, Coix lacryma-jobi), chwastnicy (Echinochloa P.Beauv.) oraz roślin z plemienia (trybu) Triticeae. Znalezione granulki skrobi posiadały oznaki procesów charakterystycznych dla fermentacji.

W skorupach naczyń odkryto także pleśnie i komórki drożdży, które – zdaniem archeologów – zostały przypuszczalnie użyte w tradycyjnym procesie warzenia napojów alkoholowych. Najwięcej pozostałości po grzybach (w porównaniu z innymi naczyniami pochodzącymi z tego samego wykopaliska) znaleziono w dzbanach o kulistym kształcie. To odkrycie może sugerować określoną funkcję niektórych ze zbadanych naczyń, powiązaną ściśle z procesem fermentacji.