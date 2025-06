Na tym etapie naukowcy przypuszczają, że oba fragmenty kości mogą należeć do mamuta włochatego (Mammuthus primigenius), przedstawiciela plejstoceńskiej megafauny. Zaciekawienie może budzić fakt, że szczątki pochodzą z plejstocenu (zwanego popularnie epoką lodowcową), ale odnaleziono je na stanowisku, na którym znajdowała się średniowieczna osada. „Oba szczątki występują w bliskim sąsiedztwie przestrzennym, co może świadczyć o ich celowym zdeponowaniu w tym miejscu przez człowieka. Ich wtórne przemieszczenie (redepozycja) – wynikające z działania procesów erozyjnych lub rolniczych – nie wyklucza kulturowego kontekstu złożenia. Chronologicznie, są to szczątki plejstoceńskie, podczas gdy udokumentowane na stanowisku osadnictwo pochodzi z okresu średniowiecza” – tłumaczy dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS z Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku.

Badacz wyjaśnia, że znalezisko ma charakter unikatowy w skali regionu – odkrycia szczątków plejstoceńskich mamutów na Lubelszczyźnie należą do rzadkości. „(…) Połączenie znaleziska paleontologicznego z analizą geomorfologiczną stanowiska stanowi przykład skutecznej współpracy naukowej i interwencyjnej, a jednocześnie otwiera nowe perspektywy badań nad relacjami między człowiekiem a środowiskiem w późnym plejstocenie” – komentuje badacz.

Pozostałości średniowiecznej osady w Łabuniach

Kości prehistorycznych zwierząt są pierwszym odkryciem archeologicznym, jakiego dokonano w Łabuniach podczas badań poprzedzających budowę S17. Do tej pory przebadano już obszar ok. 240 arów. Archeolodzy znaleźli na nim pozostałości osady średniowiecznej. „Udokumentowali i przebadali około 650 nieruchomych obiektów archeologicznych, datowanych wstępnie na wczesne oraz późne średniowiecze. Odkryli pozostałości obiektów mieszkalnych wraz z towarzyszącymi im dołami posłupowymi i jamami gospodarczymi oraz dwie studnie z obudowami z drewnianych desek. Badania także pozwoliły odkryć kilkaset fragmentów naczyń ceramicznych, kawałki kości zwierzęcych, nieliczne narzędzia krzemienne, kościaną szpilę, szydło i kamienne żarno” – czytamy w komunikacie GDDKiA Oddział Lublin.

Stanowiska archeologiczne na S17. Około 25 hektarów do przebadania

Odcinek S17, na którym prowadzone są prace archeologiczne, połączy Zamość z Hrebennem. Został podzielony na trzy odcinki o łącznej długości ok. 50 km (Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne). Przewidziano na nich 17 stanowisk archeologicznych o łącznej powierzchni ok. 25 hektarów. „Znajdują się one w różnych miejscowościach. Na części z nich prace już się zakończyły, a na pozostałych badania trwają lub wkrótce się rozpoczną. Stanowiska te zostały wytypowane na wcześniejszych etapach przygotowania inwestycji i nie powinny mieć wpływu na termin realizacji inwestycji” – informuje GDDKiA Oddział Lublin.

Na jakim etapie jest budowa S17 na odcinku Zamość-Hrebenne?

Z informacji przekazanych przez lubelski oddział GDDKiA wynika, że budowa „Siedemnastki” z Zamościa do Hrebennego może rozpocząć się w tym roku. „Dla 17-kilometrowego odcinka Tomaszów Lubelski – Hrebenne, Wojewoda Lubelski wydał niedawno decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dwóch pozostałych decyzji spodziewamy się niebawem” – czytamy w komunikacie.