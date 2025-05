Najnowsze odkrycie archeologów w Egipcie. Odsłonięto trzy starożytne grobowce

W trzecim grobowcu pochowano pisarza i nadzorcę Świątyni Amona, noszącego imię „S”. To pomieszczenie, podobnie jak w przypadku pozostałych grobowców, posiada mały dziedziniec. W miejscu pochówku odkryto również ślady po studni oraz małe, dodatkowe sale.

Trwa odliczanie do otwarcia Wielkiego Muzeum Egipskiego

Jak przypomina The Associated Press, najnowsze znalezisko to kolejne z serii odkryć archeologicznych dokonanych w ciągu ostatnich miesięcy w Egipcie. W 2024 r. w pobliżu miasta Luksor grupa egipskich i amerykańskich archeologów odkryła grobowiec z okresu tzw. Średniego Państwa. Archeolodzy znaleźli 11 zapieczętowanych miejsc pochówku. W styczniu tego roku badaczom udało się z kolei dokonać kilku odkryć w Deir al-Bahri na zachodnim brzegu Nilu.

Egipscy urzędnicy liczą na to, że najnowsze wykopaliska zwiększą zainteresowanie nadchodzącym, oficjalnym otwarciem Wielkiego Muzeum Egipskiego (Grand Egyptian Museum, GEM). Obiekt jest budowany od ponad dwóch dekad, a data oficjalnej inauguracji była już wielokrotnie przesuwana. Aktualnie otwarcie placówki zaplanowano na 3 lipca 2025. Część wystaw i pomieszczeń jest już jednak dostępna do zwiedzania. Turyści mogą zobaczyć m.in. Szklaną Salę, Wielkie Schody i Atrium.

Budynek muzeum, zlokalizowany w pobliżu słynnych piramid w Gizie, zajmuje imponującą powierzchnię prawie 500 tys. metrów kwadratowych. Według szacunkowych danych, na budowę obiektu wydano już ok. 1,2 mld dolarów. Docelowo w pomieszczeniach budynku znajdzie się ok. 100 tys. eksponatów, w tym bezcenne artefakty z grobowca faraona Tutanchamona.