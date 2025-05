Niezwykłe znalezisko na Hawajach. Z jądra Ziemi wyciekają złoto i inne cenne metale

Badania sugerują, że większość zapasów złota oraz innych metali szlachetnych znajduje się w metalicznym jądrze Ziemi, pod 3 tys. km litej skały, daleko poza naszym zasięgiem. Wynika to z tego, że podczas formowania się naszej planety około 4,5 mld lat temu cięższe pierwiastki opadły i zostały uwięzione w tym miejscu. Niedawno naukowcy z Georg-August-Universität w Getyndze znaleźli ślady cennego metalu rutenu (Ru) w skałach wulkanicznych na Hawajach. Według ich analiz pochodzi on z jądra Ziemi. Odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie „Nature”.

Skąd pochodzi cenny metal?

Ruten to metal szlachetny zaliczany do grupy platynowców. Jest to jeden z najrzadziej występujących pierwiastków. Dzięki wykorzystaniu nowych technik zespół naukowców wykrył ruten w skałach wulkanicznych w stężeniach, które sugerują, że pochodzi on z miejsca znajdującego się na granicy jądra i płaszcza ziemskiego. To odkrycie kwestionuje utrwalony obraz struktury Ziemi, który zakłada, że wszystko to, co dzieje się w jądrze planety, tam też pozostaje. Analiza skał z wysp wulkanicznych Hawajów jest bardzo silnym dowodem na to, że materiał faktycznie „wycieka” z ziemskiego jądra i został wypchnięty na powierzchnię przez gorącą magmę.

Poprzednie badania dotyczące zawartości niektórych izotopów (wersji tego samego pierwiastka o różnych masach atomowych) również wskazywały na to, że niektóre skały wulkaniczne mogą zawierać materiał pochodzący z jądra Ziemi. Te odkrycia były jednak niejednoznaczne, przez co naukowcy postanowili poszukać bardziej przekonujących dowodów i skupili się na rutenie, o którym wiadomo, że koncentruje się w ziemskim jądrze. W związku z tym zmierzyli względne ilości atomów tego pierwiastka w próbkach skał pochodzących z Hawajów. Te wyspy są jednym z najlepszych miejsc do poszukiwania materiału, który mógłby pochodzić ze środka Ziemi, ponieważ powstały z magmy, która wypłynęła z wnętrza planety.

Odkrycie rutenu sugeruje, że z wnętrza Ziemi „wycieka” również złoto

Metaliczne jądro Ziemi zawiera nieco więcej izotopu rutenu określanego jako 100Ru niż skalisty płaszcz ziemski. Wynika to z tego, że część rutenu, która została zamknięta w jądrze razem ze złotem i innymi metalami szlachetnymi w okresie formowania się naszej planety, pochodziła z innego źródła niż ruten, którego niewielkie ilości znajdują się obecnie w płaszczu. Różnice między tymi izotopami są tak niewielkie, że nie udało się ich wykryć w przeszłości. Dopiero dzięki nowym procedurom opracowanym przez naukowców, możliwe stało się ich rozróżnienie. Po przeanalizowaniu skał znalezionych na Hawajach badacze doszli do wniosku, że muszą one pochodzić z granicy jądra i płaszcza, ponieważ zawartość rutenu jest dość duża. To odkrycie sugeruje, że razem z rutenem na powierzchnię wyciekają również inne metale szlachetne, w tym pallad, rod, platyna i złoto.