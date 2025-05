Tajemnicze korony na Wenus. Naukowcy zaskoczeni wynikami badań

„Korony nie występują obecnie na Ziemi; mogły jednak istnieć, gdy nasza planeta była młoda i zanim ukształtowała się tektonika płyt” – tłumaczy Gael Cascioli, główny autor najnowszego badania Wenus, naukowiec z University of Maryland, Baltimore County i Goddard Space Flight Center NASA w Greenbelt. „Łącząc dane grawitacyjne i topograficzne otrzymaliśmy nowy i ważny wgląd w możliwe procesy podpowierzchniowe, które obecnie kształtują powierzchnię Wenus” – wyjaśnia w komunikacie wydanym przez NASA.

Anna Gülcher, badaczka z Uniwersytetu w Bernie w Szwajcarii, współautorka badania, komentuje: „Korony występują obficie na Wenus. Są to bardzo duże struktury, a naukowcy przez lata proponowali różne teorie na temat tego, jak powstały. Najbardziej ekscytującą rzeczą w naszych badaniach jest to, że możemy teraz powiedzieć, że najprawdopodobniej istnieją różne i cały czas aktywne procesy napędzające ich powstawanie. Wierzymy, że te same procesy mogły mieć miejsce na wczesnym etapie historii Ziemi”.

Podobieństwa i różnice między Ziemią a Wenus

Wenus, druga planeta Układu Słonecznego, zaliczana jest do planet skalistych (planet typu ziemskiego). Czasem nazywana jest planetą bliźniaczą w stosunku do Ziemi. Ma podobną wielkość i masę. Istnieją też przesłanki wskazujące na to, że Ziemia i Wenus mogą mieć zbliżoną strukturę wewnętrzną. Na Wenus nie ma jednak występujących na Ziemi płyt tektonicznych. Mimo to zachodzą na niej procesy tektoniczne (a najnowsze badanie pokazuje, że są liczniejsze, niż się spodziewaliśmy).

Tym, co zdecydowanie różni Ziemię i Wenus, jest atmosfera. Atmosfera Wenus składa się głównie z dwutlenku węgla oraz niewielkiej ilości azotu. Jest pokryta nieprzezroczystą warstwą chmur kwasu siarkowego, dobrze odbijającą światło, co w efekcie nie pozwala na obserwację powierzchni Wenus z kosmosu (w świetle widzialnym). W efekcie temperatura na powierzchni tej planety sięga 460 st. C i jest wyższa od temperatury na powierzchni Merkurego (który jest dwa razy bliżej Słońca). Wyniki badań sugerują, że kiedyś na Wenus mogła być woda, ale wyparowała wskutek efektu cieplarnianego.