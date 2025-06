Jakie skutki dla Ziemi przyniesie uderzenie asteroidy w Księżyc? Nowe analizy

Asteroida 2024 YR4 nazywana jest „zabójcą miast” („city killer”), ponieważ gdyby doszło do jej kolizji z Ziemią, jej rozmiar i energia uderzenia byłyby wystarczające, by zniszczyć całe miasto. Niedawno sądzono, że istnieje prawdopodobieństwo, że w przypadku 2024 YR4 do takiego zderzenia rzeczywiście może dojść. Dziś wiadomo, że jest ono znikome. Najnowsze analizy pokazują, że asteroida ominie Ziemię, ale w grudniu 2032 r. może uderzyć w Księżyc. O wnioskach badaczy informuje m.in. „The Independent” i „The Guardian”. Praca opisująca wyniki całego badania nie została jeszcze zrecenzowana.

Prawdopodobieństwo zderzenia asteroidy 2024 YR4 z Księżycem

W ramach badania astronomowie (m.in. z University of Western Ontario w Kanadzie) przeprowadzili 10 tys. symulacji, w trakcie których asteroida poruszała się po różnych trajektoriach. W 410 przypadkach kosmiczna skała uderzyła w Księżyc. Prawdopodobieństwo zderzenia wynosi więc około 4 proc.

Badacze wskazują, że takie uderzenie może uwolnić energię równą 6,5 megaton trotylu i spowodować powstanie na Księżycu krateru o średnicy prawie 1 km. Dla porównania – bomba atomowa zrzucona przez USA na Hiroszimę wytworzyła energię wybuchu równą niespełna 0,015 megaton trotylu. W wyniku uderzenia powstanie chmura szczątków księżycowych o masie ponad miliona kilogramów.

Uderzenie asteroidy w Księżyc przyniesie skutki dla Ziemi

Część materiału wyrzuconego z Księżyca może spłonąć w ziemskiej atmosferze, ale część może trafić na orbitę okołoziemską stanowiąc realne zagrożenie dla umieszczonych tu satelitów. Tych zaś z roku na rok jest coraz więcej.