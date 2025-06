Przełomowe badania. Sztuczna inteligencja pomogła odkryć tajemnice „naszej” czarnej dziury

Międzynarodowy zespół astronomów wyniki swoich badań opublikował 6 czerwca w trzech artykułach w czasopiśmie naukowym „Astronomy & Astrophysics”. W skład zespołu weszli m.in. badacze z Morgridge Institute for Research w Madison w stanie Wisconsin (USA).

Sieć neuronowa pomogła w dokładniejszym zbadaniu czarnej dziury

W 2019 roku Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration, czyli globalna sieć radioteleskopów działających razem jak jedno urządzenie, zaprezentowała pierwszy obraz supermasywnej czarnej dziury w centrum galaktyki M87. Natomiast w 2022 roku opublikowała obraz Sagittarius A* – czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej.

Jednak dane, które kryły się za tymi obrazami, zawierały wiele trudnych do rozszyfrowania informacji. Nie były to bowiem obrazy w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, a wizualizacje fal radiowych pochodzących z czarnych dziur.

Aby wyodrębnić ze wspomnianych danych jak najwięcej informacji, naukowcy wykorzystali sieć neuronową, czyli system obliczeniowy przeznaczony do przetwarzania informacji. Działa on podobnie do neuronów w ludzkim mózgu i symuluje działanie ludzkiej sieci nerwowej. Składa się z wielu połączonych ze sobą sztucznych neuronów i jest narzędziem do nauki dla sztucznej inteligencji.