Teleskop Webba odkrył dwie niezwykłe planety. Podważają dotychczasowe teorie

„Obserwowanie chmur krzemianowych, które są zasadniczo chmurami piasku, w atmosferach planet pozasłonecznych jest ważne, ponieważ pomaga nam lepiej zrozumieć, jak działają procesy atmosferyczne i jak powstają planety, temat, który jest wciąż przedmiotem dyskusji, ponieważ nie ma porozumienia co do różnych modeli” — komentuje Valentina D'Orazi z Narodowego Instytutu Astrofizyki, jedna z autorek artykułu w „Nature”, cytowana przez Space.com. „Odkrycie tych chmur piasku, które utrzymują się w górze dzięki cyklowi sublimacji i kondensacji podobnemu do cyklu wody na Ziemi, ujawnia złożone mechanizmy transportu i formowania się w atmosferze (…)” - dodaje.

Znaki zapytania w teorii formowania się planet

Dr Kielan Hoch, astrofizyczka z Space Telescope Science Institute w Baltimore i współautorka artykułu w „Nature” wyjaśnia mediom, że obie zaobserwowane przez Webba planety wciąż się formują, dlatego cały czas są wystarczająco jasne, abyśmy mogli je wykryć. Fakt, że teleskopowi Webba udało się zobrazować je na tak wczesnym etapie rozwoju, sprawia, że naukowcy mogą je potraktować jako „wyjątkowe laboratorium” do testowania teorii formowania się planet.

Teoria ta zakłada, że planety powstają z dysku protoplanetarnego – obłoku gazu i pyłu, który otacza młodą gwiazdę. W tym dysku materia zaczyna się gromadzić w coraz większe obiekty – aż do powstania planet. W kontekście tej teorii charakterystyka nowo odkrytych egzoplanet zaskoczyła naukowców. „Nie spodziewalibyśmy się, że planety będą się tak różnić od siebie, jeśli powstały w tym samym dysku protoplanetarnym” – powiedziała dr Hoch cytowana przez „The Guardian”. Zagadką jest też ich duża odległość od gwiazdy macierzystej. Kolejny znak zapytania to fakt, że jedna z planet nadal ma wokół siebie wirujący dysk materiału – zgodnie z dotychczasowymi teoriami na tym etapie jej formowania powinien on już opaść.