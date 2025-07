Zaskakujące odkrycie dotyczące pająków. Zmienia dotychczasowe teorie o ich pochodzeniu

To jednak nie wszystkie cechy przypominające pajęczaki. Okazało się, że Mollisonia posiada niesegmentowany mózg, z którego krótkie nerwy biegną do pary szczypcowatych „pazurów”, przypominających kły pająków i innych pajęczaków.

– To ważny krok w ewolucji, który wydaje się być wyłącznym udziałem pajęczaków – podkreślił Frank Hirth z King’s College London, jeden ze współautorów badań, cytowany w komunikacie University of Arizona.

Do tej pory sądzono, że pajęczaki wyewoluowały od wspólnego przodka, który zamieszkiwał ląd. Odkrycie dotyczące mózgu i układu nerwowego Mollisonia podważa jednak powszechne dotąd przekonanie, że ewolucja pajęczaków nastąpiła dopiero po tym, jak ich wspólny przodek podbił ląd.

Naukowcy zbadali skamielinę sprzed około 500 mln lat. Wykorzystali zaawansowane techniki obrazowania

Nicholas Strausfeld na potrzeby badań wykonał dziesiątki zdjęć okazu Mollisonia, który znajduje się w Muzeum Zoologii Porównawczej na Uniwersytecie Harvarda. Zdjęcia te zrobił przy różnych kierunkach oświetlenia, natężeniach światła i światła polaryzacyjnego oraz powiększeniach.

Z kolei David Andrew, współautor badań, przeprowadził analizę statystyczną porównującą 115 cech neuronalnych i pokrewnych cech anatomicznych u stawonogów, zarówno wymarłych, jak i żyjących. Wszystko po to, aby wykluczyć, że podobieństwo między mózgiem Mollisonia a mózgiem pająków było zbiegiem okoliczności w wyniku równoległej ewolucji, a nie wynikiem wspólnej linii rozwojowej. Wnioski z przeprowadzonej analizy umieściły Mollisonia jako grupę siostrzaną współczesnych pajęczaków. To natomiast jest dodatkowym potwierdzeniem teorii, według której linia Mollisonia dała początek gałęzi, do której należą dziś m.in. pająki i skorpiony.