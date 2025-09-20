Wyjątkowe znalezisko w Peru. Skamieniałość przypominająca delfina może liczyć nawet 10 milionów lat

Z tego artykułu dowiesz się: Gdzie i kiedy zaprezentowano skamieniałość znalezioną w Peru?

Do której rodziny należy odkryty w Peru gatunek i jakie ma znaczenie ewolucyjne?

Jakich informacji na temat dawnego środowiska Peru dostarcza skamieniałość?

Oficjalna prezentacja skamieniałości zorganizowana została przez Instytut Geologii, Górnictwa i Metalurgii (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, Ingemmet) 17 września w ramach obchodów Narodowego Dnia Geologii. Wydarzenie odbyło się w siedzibie głównej instytutu w ramach wystawy „Historia Ziemi opowiedziana przez skamieniałości i skały”. Tematowi poświęcony został specjalny komunikat prasowy z 17 września zamieszczony na stronie internetowej Ingemmet.

Skamieniałość sprzed 8–10 milionów lat przypominająca delfina odkryta w Peru

Skamieniałość Lomacetus sp została odkryta w lipcu tego roku na pustyni Ocucaje w regionie Ica w południowym Peru, między Andami a Oceanem Spokojnym. Pustynia ta znana jest z ważnych odkryć archeologicznych i paleontologicznych. Jej obszar stanowił dawniej część Oceanu Spokojnego. Odkrycia dokonano w warstwach morskich formacji Pisco, jednostki geologicznej znanej na całym świecie z wyjątkowego bogactwa paleontologicznego.

Wiek skamieniałości szacowany jest na 8–10 milionów lat, co odpowiada późnemu miocenowi.