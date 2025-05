Zagadka dotycząca dinozaurów sprzed 150 mln lat. Naukowcy bliżej rozwiązania

- Archeopteryks nie jest pierwszym dinozaurem, który miał pióra, ani pierwszym dinozaurem, który miał „skrzydła”. Ale uważamy, że był najwcześniejszym znanym dinozaurem, który był w stanie używać swoich piór do latania. To jest właściwie moja ulubiona część artykułu, część, która dostarcza dowodów na to, że archeopteryks używał swoich upierzonych skrzydeł do latania – przyznała O'Connor.

Poza kwestią piór trzeciorzędowych naukowcy badający tę doskonale zachowaną skamieniałość archeopteryksa zwracają uwagę na jeszcze inne jej charakterystyczne cechy. Kości obecne w podniebieniu dostarczają dowodów na ewolucję cechy zwanej kinezą czaszkową. To dzięki niej współczesne ptaki mogą poruszać dziobem niezależnie od puszki mózgowej. Natomiast tkanki miękkie zachowane w poduszkach stóp potwierdzają hipotezę, według której archeopteryks spędzał dużo czasu chodząc po ziemi, a nawet wspinając się na drzewa.