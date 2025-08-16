Jak bardzo prawdopodobna jest śmierć na skutek uderzenia asteroidy w Ziemię? Nowe badanie

Co jest bardziej prawdopodobne: śmierć w wyniku porażenia piorunem czy w wyniku uderzenia niewielkiego, kosmicznego obiektu w Ziemię? Jak prezentuje się ryzyko zderzenia asteroidy z Ziemią w porównaniu z innymi rzadkimi wypadkami, które mogą być dla człowieka śmiertelne? Zgłębienia tych tematów podjął się zespół fizyków pod kierownictwem Carrie Nugent z Olin College of Engineering w USA. Wyniki badania zostały przyjęte do publikacji w czasopiśmie „Planetary Science Journal”.

Reklama Reklama

Śmierć na skutek zderzenia asteroidy z Ziemią? Naukowcy przeprowadzili symulacje

Na potrzeby badania wzięto pod uwagę tzw. obiekty bliskie Ziemi (NEO, ang. Near Earth Objects) o średnicy większej niż 140 metrów. Zespół Carrie Nugent przeprowadził symulacje 5 milionów tego typu obiektów, badając m.in. ich trajektorię. W badaniu uwzględniono także wcześniejszą (przeliczoną przez astronomów) ocenę ryzyka zderzenia tej kategorii ciał niebieskich z Ziemią. Oszacowano także prawdopodobieństwo zgonu przeciętnego człowieka na skutek uderzenia podobnego obiektu w Ziemię.

W kolejnej części badania wykorzystano dane o prawdopodobieństwie wystąpienia dziewięciu typów wypadków i poziomu ich śmiertelności. Do nakreślenia kontekstu wybrano m.in. dane dotyczące wypadków samochodowych, zatruć tlenkiem węgla, porażeń piorunem i zachorowania na grypę (z możliwymi konsekwencjami). Zestawiono także informacje o bardzo rzadkich, ale zarejestrowanych i potencjalnie śmiertelnych wypadkach. Do tej kategorii zaliczono: wypadki spadochronowe, zarażenie wścieklizną, wypadki związane z zasypaniem piaskiem, atak słonia i atak kojota.

Na potrzeby badania wyliczono, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z tych zdarzeń w ciągu tzw. średniego, globalnego życia człowieka. Mowa o okresie wynoszącym dokładnie 71 lat.