Rzeczpospolita
Etiopia. Pierwsza erupcja wulkanu od 12 tysięcy lat

Wulkan Hayli Gubbi wybuchł po raz pierwszy w najmłodszej, trwającej obecnie epoce geologicznej Ziemi - holocenie. To znaczy, że erupcja miała miejsce po raz pierwszy od 12 tysięcy lat.

Publikacja: 24.11.2025 19:52

Zdjęcie satelitarne przedstawia unoszący się nad Morzem Czerwonym popiół z erupcji wulkanu Hayli Gub

Zdjęcie satelitarne przedstawia unoszący się nad Morzem Czerwonym popiół z erupcji wulkanu Hayli Gubbi w Etiopii, unoszący się nad Morzem Czerwonym, 23 listopada 2025 r.

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Wulkan Hayli Gubbi, położony w etiopskim regionie Afar, około 800 km na północny wschód od Addis Abeby, w pobliżu granicy z Erytreą, wybuchł w niedzielę. Erupcja trwała kilka godzin. 

O tym, że stał się aktywny, alarmowało Centrum Ostrzegania przed Pyłami Wulkanicznym w Tuluzie (VAAC).

Wulkan, który wznosi się na wysokość około 500 metrów, znajduje się w Dolinie Ryftowej, strefie intensywnej aktywności geologicznej, gdzie stykają się dwie płyty tektoniczne.  Dym i popioły unosiły się na wysokość 14 kilometrów, chmura rozprzestrzeniła się na obszar północnego Półwyspu Arabskiego, docierając do Jemenu, Omanu, Indii oraz północnego Pakistanu.

Pierwsza erupcja  Hayli Gubbi w holocenie

Wulkan położony jest na obszarze regionu Afar, w pobliżu granicy z Erytreą, na Pustyni Danakilskiej, jednym z najbardziej ekstremalnych i gorących miejsc na świecie, gdzie warunki atmosferyczne i geologiczne są bardzo surowe. Okolica jest praktycznie niezamieszkana, co ogranicza informacje o potencjalnych ofiarach. Władze regionu Afar i krajowe instytucje monitorujące wulkany nie zgłosiły na razie żadnych doniesień o szkodach spowodowanych przez erupcję.

Globalny Program Wulkanologiczny Smithsonian Institution poinformował, że w Hayli Gubbi nie odnotowano żadnych erupcji w okresie holocenu, który rozpoczął się około 12 000 lat temu, pod koniec ostatniej epoki lodowcowej. Te informacje potwierdza także Simon Carn, wulkanolog i profesor Michigan Technological University, który napisał na portalu Bluesky, że „nie odnotowano żadnych erupcji  Hayli Gubbi  w okresie holocenu”.

Erupcja ta jest porównywana do wydarzenia z 2011 roku związane z wulkanem Nabro w Erytrei i jest uznawana za jedno z najbardziej intrygujących przebudzeń wulkanicznych w ciągu ostatnich dziesięciu tysięcy lat. Położenie Hayli Gubbi w bliskim sąsiedztwie aktywnego wulkanu Erta Ale dodatkowo zwiększa zainteresowanie badaczy tym obszarem, który stanowi jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie lawowy wulkan jest stale aktywny.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Afryka Etiopia

e-Wydanie
