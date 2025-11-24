Etiopia. Pierwsza erupcja wulkanu od 12 tysięcy lat

Wulkan Hayli Gubbi, położony w etiopskim regionie Afar, około 800 km na północny wschód od Addis Abeby, w pobliżu granicy z Erytreą, wybuchł w niedzielę. Erupcja trwała kilka godzin.

O tym, że stał się aktywny, alarmowało Centrum Ostrzegania przed Pyłami Wulkanicznym w Tuluzie (VAAC).

Wulkan, który wznosi się na wysokość około 500 metrów, znajduje się w Dolinie Ryftowej, strefie intensywnej aktywności geologicznej, gdzie stykają się dwie płyty tektoniczne. Dym i popioły unosiły się na wysokość 14 kilometrów, chmura rozprzestrzeniła się na obszar północnego Półwyspu Arabskiego, docierając do Jemenu, Omanu, Indii oraz północnego Pakistanu.

Pierwsza erupcja Hayli Gubbi w holocenie

Wulkan położony jest na obszarze regionu Afar, w pobliżu granicy z Erytreą, na Pustyni Danakilskiej, jednym z najbardziej ekstremalnych i gorących miejsc na świecie, gdzie warunki atmosferyczne i geologiczne są bardzo surowe. Okolica jest praktycznie niezamieszkana, co ogranicza informacje o potencjalnych ofiarach. Władze regionu Afar i krajowe instytucje monitorujące wulkany nie zgłosiły na razie żadnych doniesień o szkodach spowodowanych przez erupcję.