Odkryto nowy gatunek dinozaura. „Smoczy Książę” zaskoczył naukowców

Rewizja drzewa genealogicznego tyranozaurów

Odkrycie zmusiło autorów badania do zupełnie nowego spojrzenia na historię ewolucji T. rexa. „Wcześniej panowało duże zamieszanie co do tego, kto jest z kim spokrewniony, jeśli chodzi o gatunki tyranozaurów. To, co zaczęło się jako odkrycie nowego gatunku, skończyło się tym, że przepisaliśmy historię rodziny tyranozaurów” – wyjaśnia współautorka badania prof. Darla Zelenitsky.

Khankhuuluu mongoliensis został określony przez paleontologów jako „gatunek przejściowy”. Jak szacują badacze, część przodków tyranozaura prawdopodobnie przemieściła się z Azji do Ameryki Północnej mostem lądowym, który łączył oba kontynenty ok. 85 milionów lat temu. Paleontolodzy nie wiedzą dokładnie, jak przebiegały kolejne, międzykontynentalne migracje. Jeden ze scenariuszy mówi o powrotnej migracji jednego z gatunków tyranozaurów do Azji, mającej miejsce ok. 78 milionów lat temu. Tyrannosaurus rex miał być z kolei efektem kolejnej migracji z Azji do Ameryki Północnej ok. 68 milionów lat temu. Każdy z procesów migracji mógł wzmacniać cechy dinozaurów, które – w okresie największej dominacji – pozwoliły im stać się „wydajnymi maszynami do zabijania”.

„Sukces i różnorodność tyranozaurów to zasługa kilku migracji między dwoma kontynentami, zaczynając od Khankhuuluu” – podsumowuje prof. Zelenitsky.