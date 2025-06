Wszechświat nie powstał w Wielkim Wybuchu? Naukowcy przedstawili nową teorię

Inaczej jest, gdy przejdzie się na grunt fizyki kwantowej i zastosuje zasadę wykluczenia kwantowego (zasadę Pauliego). „(…) pokazujemy, że ta zasada zapobiega ściskaniu cząstek w zapadającej się materii w nieskończoność. W rezultacie zapadanie się zatrzymuje i odwraca. Odbicie jest nie tylko możliwe – jest nieuniknione w odpowiednich warunkach” – wyjaśnia.

Badacz podkreśla, że zaistnienie odbicia jest możliwe w ramach ogólnej teorii względności i podstawowej mechaniki kwantowej – bez potrzeby odwoływania się do fizyki spekulatywnej. Co jeszcze ciekawsze, zjawisko odbicia wyjaśnia też istnienie kosmicznej inflacji i ciemnej energii. „(…) odbicie naturalnie wytwarza dwie oddzielne fazy przyspieszonej ekspansji – inflację i ciemną energię – napędzane nie przez hipotetyczne pola, ale przez fizykę samego odbicia” – pisze Enrique Gaztanaga.

Teorię odbicia da się udowodnić?

Nowy model początku wszechświata przewiduje również istnienie niewielkiej, ale niezerowej dodatniej krzywizny przestrzennej. Oznacza to, że wszechświat nie jest dokładnie płaski, ale lekko zakrzywiony. Co bardzo ważne (i przemawiające na korzyść nowego modelu) – założenie dotyczące krzywizny da się sprawdzić. Enrique Gaztanaga wskazuje, że istnieje na to szansa w ramach trwającej właśnie misji Euclid realizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną. Teleskop Euclid został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną w lipcu 2023 r., misja potrwa do 2029 r. Jeśli obserwacje potwierdzą istnienie niewielkiej dodatniej krzywizny przestrzennej, będzie to mocna wskazówka, że nasz wszechświat rzeczywiście wyłonił się z odbicia.

Nasz wszechświat jest efektem kosmicznego cyklu?

Teoria, w myśl której wszechświat powstał z odbicia w środku czarnej dziury, niesie za sobą daleko idące zmiany w naszym myśleniu o wszechświecie. Jak pisze Enrique Gaztanaga, oferuje ona nową perspektywę naszego miejsca w kosmosie. „W tym kontekście cały nasz obserwowalny wszechświat leży wewnątrz czarnej dziury utworzonej w jakimś większym „macierzystym” wszechświecie” – pisze badacz. I dodaje: „Nie jesteśmy świadkami narodzin wszystkiego z niczego, ale raczej kontynuacji cyklu kosmicznego – ukształtowanego przez grawitację, mechanikę kwantową i głębokie powiązania między nimi” – czytamy.