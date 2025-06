„Ukryte” asteroidy Wenus to zagrożenie dla Ziemi? Naukowcy oszacowali ryzyko kolizji

Teoretyczne zagrożenie ze strony asteroid może rozbudzać wyobraźnię. Chociaż – zdaniem ekspertów – realne ryzyko jest niewielkie, to jednak w samym Układzie Słonecznym istnieją obiekty wymagające zaawansowanych obserwacji. Przedmiotem najnowszych badań astronomicznych są tzw. ukryte asteroidy współorbitalne Wenus.

„Ukryte” asteroidy Wenus

Uderzenie obiektu kosmicznego w Ziemię to jeden z bardziej popularnych scenariuszy thrillerów sci-fi. Tajemniczy obiekt przybywa zazwyczaj z głębin kosmosu. Jak wyjaśniają astronomowie, teoretyczne zagrożenie może kryć się dużo bliżej, bo m.in. w pobliżu najbliższych Ziemi planet. Wbrew pozorom duża część obiektów krążących wokół planet Układu Słonecznego, w tym księżyce i asteroidy, wciąż jest niewystarczająco poznana.

Jednym z obiektów budzących ciekawość naukowców jest rój asteroid, które dzielą orbitę z Wenus. Do tej pory odkryto ok. 20 asteroid o wymiarach ok. 140 metrów. Naukowcy szacują jednak, że w pobliżu planety i na jej orbicie krąży większa liczba podobnego typu obiektów. Ich wykrycie i obserwacje są mocno utrudnione m.in. ze względu na brak wystarczająco precyzyjnego sprzętu (co może się jednak wkrótce zmienić).

Komputerowe symulacje niewidzialnego zagrożenia

Badaniem asteroid podróżujących po orbicie Wenus zajął się zespół pod kierownictwem Valerio Carruby z Uniwersytetu Stanowego w São Paulo w Brazylii. Zespół przeprowadził symulacje komputerowe 20 znanych planetoid współorbitalnych Wenus. Pierwsza publikacja w tym temacie ukazała się na początku 2025 r. w czasopiśmie „Icarus”. Jak pokazały pierwsze symulacje, istnieje scenariusz, w którym trzy z badanych obiektów mogą w przyszłości zbliżyć się do Ziemi. Mowa o odległości wynoszącej ok. 74 tys. km od orbity Ziemi.