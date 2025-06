Astronomowie odkryli planetę, której istnienie podważa dotychczasowe teorie

Gwiazda TOI-6894 znajduje się około 240 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Lwa, ale jest podobna do wielu innych gwiazd z naszej galaktyki. To mały czerwony karzeł o masie stanowiącej zaledwie 20 proc. masy naszego Słońca. W związku z tym astronomowie nie podejrzewali, że mogłaby zapewnić odpowiednie warunki do powstania i istnienia dużej planety. Okazało się jednak, że jest odwrotnie. Wokół tej maleńkiej gwiazdy krąży gazowy olbrzym, nazwany TOI-6894b. Wyniki dotyczące odkrycia zostały opublikowane w Nature Astronomy.

Naukowcy na tropie planet olbrzymów

Ta kosmiczna para przeczy istniejącym teoriom dotyczącym powstawania planet. Niezwykły układ został odkryty przez zespół naukowców w ramach szeroko zakrojonego badania danych TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Celem badania kierowanego przez Edwarda Bryanta było poszukiwanie planet olbrzymów krążących wokół gwiazd o małej masie.

„Nie spodziewaliśmy się, że planety takie jak TOI-6894b będą mogły powstawać wokół gwiazd o tak małej masie. To odkrycie będzie kamieniem węgielnym do zrozumienia ekstremów powstawania planet olbrzymów” – stwierdził Bryant.

Astronomowie przyznają, że do tej pory nie udało się im znaleźć gwiazdy o mniejszej masie, wokół której krążyłaby tak duża planeta. TOI-6894b to gazowy olbrzym o niskiej gęstości. Jej promień jest nieco większy niż promień Saturna, jednak ma zaledwie 50 proc. masy tej planety. Dr Vincent Van Eylen z Mullard Space Science Laboratory na University College London powiedział: „To intrygujące odkrycie. Naprawdę nie rozumiemy, w jaki sposób gwiazda o tak małej masie może utworzyć tak masywną planetę! To jeden z celów poszukiwań kolejnych egzoplanet. Znajdując układy planetarne inne niż nasz Układ Słoneczny, możemy testować modele i lepiej zrozumieć, jak powstał nasz własny układ”.