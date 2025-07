W rozmowie z agencją Reutera Chianuwat Thalalai, pracownik hotelu powiedział, że w dystrykcie Kantharalak (prowincja Sisaket) całe miasto opustoszało. - Prawie wszyscy zniknęli, miasto jest prawie opustoszałe. Mój hotel jest wciąż otwarty dla tych, którzy pozostają bliżej granicy i potrzebują miejsca na nocleg - dodał 31-latek.

Pojazdy wojskowe na ulicy w prowincji Buri Ram w Tajlandii Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

Tajlandia oskarża Kambodżę, Kambodża oskarża Tajlandię

Podczas piątkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ambasador Tajlandii przy ONZ informował, że od połowy lutego dwukrotnie doszło do sytuacji, w której tajscy żołnierze odnieśli obrażenia z powodu nowo położonych min – Kambodża zdecydowanie odrzuciła te oskarżenia. Oba państwa oskarżają się wzajemnie o wywołanie konfliktu.

- Tajlandia wzywa Kambodżę do natychmiastowego zaprzestania wszelkich wrogich działań i aktów agresji oraz do wznowienia dialogu w dobrej wierze - oświadczył przedstawiciel Bangkoku Cherdchai Chaivaivid.

Tajlandia, ludzie szukający schronienia po starciach na granicy z Kambodżą Foto: REUTERS/Prajoub Sukprom

Z kolei Ministerstwo Obrony Kambodży stwierdziło, że to Tajlandia w czwartek przeprowadziła „celowy, niesprowokowany i bezprawny atak wojskowy” i obecnie mobilizuje żołnierzy i sprzęt wojskowy na granicy. Zdaniem Phnom Penh, to celowe przygotowania wojskowe, które ujawniają zamiar Tajlandii do „rozszerzenia agresji i dalszego naruszania suwerenności Kambodży”. Kambodżańskie władze wezwały społeczność międzynarodową do „stanowczego potępienia agresji Tajlandii” oraz do zapobieżenia rozszerzeniu działań wojskowych tego kraju.