W czerwcu Putin powiedział, że jest gotów spotkać się z Zełenskim, ale tylko „jeśli będzie to jakiś ostateczny etap, aby nie siedzieć i nie dzielić czegoś w nieskończoność, ale położyć temu kres”.

Donald Trump o spotkaniu Putin–Zełenski: To się stanie

Zapytany w piątek, co musiałoby się stać, aby Putin i Zełenski spotkali się, Trump odpowiedział: – To się stanie. Ale powinno to nastąpić trzy miesiące temu. To się stanie.

W drodze na weekendowy wypad do Szkocji Donald Trump powiedział dziennikarzom, że nie jest wykluczone, iż Stany Zjednoczone będą musiały nałożyć sankcje wtórne na Rosję, być może wcześniej niż w ciągu 50-dniowego terminu, który upływa na początku września – terminu, który dał stronom Trump na podpisanie porozumienia.