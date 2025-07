Biali kibice Ruchu Chorzów, przy okazji meczu wyjazdowego swojej drużyny w Gdyni (rok 2013) pobili meksykańskich marynarzy, którzy odważyli się zejść na ląd. Myśleli naiwnie, że skoro przybyli z kurtuazyjną wizytą do ojczyzny kochanego w Meksyku Jana Pawła II, to wszyscy Polacy będą traktowali ich jak braci w wierze.

Roberta Bąkiewicza chwalił prezes Kaczyński, a ułaskawił Andrzej Duda. Grzegorz Braun zebrał w wyborach ponad milion głosów, a to znaczy, że ludziom podobają się wszystkie haniebne czyny, jakich się dopuszcza. Bulwersujące jest jednak nie tylko to, co on robi i mówi, ale że nie ponosi za to żadnej kary. Był w USA taki gangster, którego trudno było dopaść za zabójstwa, więc zamknęli go za podatki. Trzeba tylko chcieć.

Inteligenci z siłowni zdobyli władzę

Braun zbiera podpisy poparcia pod stadionami, które są fortecami kibolstwa, nieznającego pojęcia tolerancji. Kibolstwo się rozwinęło i rozpleniło, ponieważ hołubił je i chronił PiS. Było mu potrzebne do walki politycznej. Sprawdziło się hasło ze stadionów „Donald matole, twój rząd obalą kibole”. Skutek odniosły też transparenty przeciw Trzaskowskiemu, które w kampanii wyborczej pojawiły się na większości ligowych stadionów nawet takich klubów, których kibice ze sobą walczą.

Wygrał Nawrocki, o którym kibole Lechii Gdańsk mówią już „nasz Karol”, więc nie wiadomo, czego się spodziewać. Jakkolwiek by było, inteligenci z siłowni zdobyli władzę. Przeor na Jasnej Górze wspólnie z biskupem przygotowuje kolejną pielgrzymkę kibiców, dla których miłość do bliźniego oznacza „Polskę dla Polaków”. Paulini ze świętego miejsca na mszach kibiców od lat błogosławią mowę nienawiści.

Tempo zmian jest niezwykle szybkie. Jeszcze w roku 2012, podczas mistrzostw Europy, Polacy pokazali się z jak najlepszej strony, jak prawdziwi, gościnni gospodarze.