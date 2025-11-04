Jakie poparcie w lutowych wyborach do Bundestagu uzyskał Sojusz Sahry Wagenknecht?

Sojusz Sahry Wagenknecht, istniejąca od niecałych dwóch lat partia powstała w wyniku rozłamu w postkomunistycznej Die Linke (Lewicy), dość nieoczekiwanie nie przekroczył w lutowych wyborach 5-procentowego progu wyborczego. Uzyskał – jak wynika z danych oficjalnych – poparcie 2 472 947 Niemców, co dało 4,981 proc. Do przekroczenia progu wyborczego zabrakło, zgodnie z tymi ostatnimi danymi, zaledwie 9529 głosów w wielkim kraju. Kropla wśród prawie 50 mln wyborców.

Sahra Wagenknecht twierdzi, że „istnieje uzasadnione podejrzenie”, że obecny Bundestag jest utworzony „w sposób niezgodny z konstytucją”, a około 2,5 miliona niemieckich wyborców „nie ma sprawiedliwej reprezentacji”. Powołuje się na wyłapane wcześniej „ewidentnie systematyczne błędy w liczeniu głosów na naszą niekorzyść”.

O jakie błędy chodzi? Była o nich mowa we wniosku złożonym do Bundestagu przez polityków BSW miesiąc po wyborach (24 marca). Zaprezentowali tam doniesienia mediów, prywatnych i publicznych, na temat kłopotów z liczeniem głosów dla BSW. Początkowo podawano, że Sojusz zdobył poparcie 4,972 proc. wyborców, czyli że do progu brakowało 13 435 głosów.

Potem w niektórych lokalach wykryto „statystyczne anomalie” (m. in. w kilkunastu w jednej z dzielnic wschodniego Berlina, a także w landzie Nadrenia Północna-Westfalia), ponownie przeliczono tam głosy i procentowe poparcie wzrosło do wspomnianego 4,981. Anomalie wykryto zwłaszcza tam, gdzie spore poparcie uzyskiwał Sojusz Niemcy (BD), istniejąca od paru lat malutka partia mocno prawicowa. To jej, ze względu na podobieństwo nazw i umieszczenie tuż nad BSW na kartach wyborczych, początkowo błędnie przypisano głosy partii Sahry Wagenknecht. W rozważaniach pojawia się też kwestia głosów uznanych za nieważne (0,59 proc.). Ponadprzeciętnie dużo takich głosów niektórzy dopatrzyli się w tych regionach na zachodzie kraju, gdzie BSW jest silna.

Jakie mogłyby być skutki ponownego przeliczenia głosów z ostatnich wyborów do Bundestagu? Upadek rządu Friedricha Merza, kryzys państwa?

Sojusz Sahry Wagenknecht twierdzi, że ma analizy, z których wynika, że należy mu się jeszcze co najmniej 30 tys. głosów, a to oznaczałoby, że znalazłby się w Bundestagu. Miałby tam prawdopodobnie 34 posłów.