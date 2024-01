Kosmos przy alei Karola Marksa. Nowa partia może namieszać w Niemczech

Elekcja do Bundestagu ma się odbyć we wrześniu przyszłego roku, ale już w tym - też we wrześniu - są ważne wybory do parlamentów trzech wschodnioniemieckich landów: Saksonii, Turyngii i Brandenburgii. Tam w sondażach prowadzi AfD, tam szczególnie nielubiana jest polityka imigracyjna rządów obecnego i poprzedniego Angeli Merkel.

„Nie może być tak, żeby jedynym sposobem na uzupełnianie braków w zatrudnieniu fachowców było ściąganie imigrantów”

W czasie wielkiego eksodusu migrantów 2015-2016 Wagenknecht, córka Niemki i Irańczyka, krytykowała ówczesną kanclerz za „pozbawioną planu” politykę otwarcia granic i domagała się wydalania azylantów, łamiących niemieckie prawo.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Arkadiusz Stempin: Niemcy nieodwracalnie zmieniły kurs 33 lata po zjednoczeniu Niemcy niczym gigantyczny tankowiec zmieniają kurs. Tonaż jednostki przesądza o powolnym tempie zmian, ale daje gwarancję, że nie będzie powrotu na stare wody – pisze historyk i publicysta.

Teraz Sojusz Sahry Wagenknecht głosi, że potrzebna jest nowa polityka migracyjna połączona z polityką edukacyjną. - Nie może być tak, żeby jedynym sposobem na uzupełnianie braków w zatrudnieniu fachowców było ściąganie imigrantów. W Niemczech są dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy nie mają odpowiedniego wykształcenia. Priorytetem musi być przystosowanie do potrzeb rynku dzieci, które się tu urodziły - powiedziała agencji DPA Amira Mohamed Ali, która wraz z Wagenknecht opuściła Die Linke i stała się przewodniczącą nowej partii (Wagenknecht oficjalnie nie stoi na czele sojuszu swojego imienia).

Poseł CDU: „Podobieństwo między tym, co mówi Wagenknecht, a stanowiskiem AfD, jest zaskakujące”

Czy partia, która oficjalnie narodzi się w poniedziałek, jest skazana na sukces w tegorocznych wyborach landowych, jak sugerują sondaże?

- Robi pierwszy krok. Potem muszą powstać struktury, w Saksonii ma się to stać w marcu. Jest wiele niewiadomych, Wagenknecht nie przedstawiła dotychczas zbyt wielu konkretów. Czy będzie miała ludzi, którzy by wystartowali w okręgach? - mówi „Rzeczpospolitej” Markus Reichel, pochodzący z Saksonii poseł CDU do Bundestagu. Chadecka CDU rządzi teraz w tym landzie.