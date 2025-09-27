Marszałek Szymon Hołownia proponuje: Za niemieckie pieniądze, „My kupimy bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy”

Marszałek Hołownia podkreślał znaczenie zadośćuczynienia Niemiec za II wojnę światową. I zaproponował utworzenie wspólnego funduszu, poprzez który Niemcy mogłyby wspierać finansowo polską armię. Za niemieckie pieniądze, „My kupimy bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy” – mówił Hołownia, jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie Sejmu.

Niemieckie radio publiczne Deutschlandfunk określiło to jako propozycję połączenia polskich żądań reparacyjnych z obroną Polski. I podkreśliło, że Klöckner nie odniosła się publicznie do tego pomysłu.

Podobne propozycje formułowali przed niedawną wizytą prezydenta Karola Nawrockiego w Berlinie wpływowy niemiecki ekspert, były szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Wolfgang Ischinger i pełnomocnik niemieckiego MSZ ds. współpracy z Polską Knut Abraham.

Sam Nawrocki, podsumowując swoją wizytę w Berlinie, mówił, że „Niemcy mogłyby zacząć spłacać reparacje, budując siłę polskiego wojska, potencjału zbrojnego, a jednocześnie wzmacniać to, na czym nam wszystkim zależy, czyli wschodnią flankę NATO, która jest rejonem granicznym toczącej się obecnie wojny”.

Trzecia rocznica wysadzenia gazociągu Nord Stream. Temat nie był poruszany podczas spotkania marszałka Sejmu i przewodniczącej Bundestagu

Do spotkania szefów parlamentów doszło w trzecią rocznicę wysadzenia rur Nord Stream, przez które przez lata płynął rosyjski gaz do Niemiec. Wielomiliardowe zyski ze sprzedaży gazu pomogły się Moskwie uzbroić do wojny przeciwko Ukrainie, która zaczęła się siedem miesięcy przed wybuchem.