Przewodnicząca Bundestagu w Warszawie. Nie było mowy o sprawie wysadzenia Nord Streamu

Julia Klöckner rozmawiała w piątek w Warszawie z Szymonem Hołownią przede wszystkim o bezpieczeństwie i Rosji. Sprawa wysadzenia Nord Streamu, którego trzecia rocznica przypadła właśnie tego dnia, nie była poruszona.

Publikacja: 27.09.2025 09:16

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (P) i przewodnicząca Bundestagu Julia Kloeckner (L)

Jerzy Haszczyński

Dla Julii Klöckner (z CDU), która stoi na czele Niemieckiego Bundestagu od końca marca, była to druga oficjalna wizyta zagraniczna. Wcześniej, w czerwcu, odwiedziła w Paryżu Yaël Braun-Pivet, przewodniczącą francuskiego Zgromadzenia Narodowego.

To ma być sygnał do odrodzenia spotkań Trójkąta Weimarskiego na poziomie szefów parlamentów Francji, Niemiec i Polski. Do ostatniego doszło w 2016 r.. „Najszybciej jak to możliwe” ma się odbyć spotkanie zdalne tej trójki, uzgodnili przewodnicząca Bundestagu Julia Klöckner i marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Marszałek Szymon Hołownia proponuje: Za niemieckie pieniądze, „My kupimy bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy”

Marszałek Hołownia podkreślał znaczenie zadośćuczynienia Niemiec za II wojnę światową. I zaproponował utworzenie wspólnego funduszu, poprzez który Niemcy mogłyby wspierać finansowo polską armię. Za niemieckie pieniądze, „My kupimy bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy” – mówił Hołownia, jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie Sejmu.

Niemieckie radio publiczne Deutschlandfunk określiło to jako propozycję połączenia polskich żądań reparacyjnych z obroną Polski. I podkreśliło, że Klöckner nie odniosła się publicznie do tego pomysłu. 

Podobne propozycje formułowali przed niedawną wizytą prezydenta Karola Nawrockiego w Berlinie wpływowy niemiecki ekspert, były szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Wolfgang Ischinger i pełnomocnik niemieckiego MSZ ds. współpracy z Polską Knut Abraham. 

Sam Nawrocki, podsumowując swoją wizytę w Berlinie, mówił, że „Niemcy mogłyby zacząć spłacać reparacje, budując siłę polskiego wojska, potencjału zbrojnego, a jednocześnie wzmacniać to, na czym nam wszystkim zależy, czyli wschodnią flankę NATO, która jest rejonem granicznym toczącej się obecnie wojny”.

Trzecia rocznica wysadzenia gazociągu Nord Stream. Temat nie był poruszany podczas spotkania marszałka Sejmu i przewodniczącej Bundestagu

Do spotkania szefów parlamentów doszło w trzecią rocznicę wysadzenia rur Nord Stream, przez które przez lata płynął rosyjski gaz do Niemiec. Wielomiliardowe zyski ze sprzedaży gazu pomogły się Moskwie uzbroić do wojny przeciwko Ukrainie, która zaczęła się siedem miesięcy przed wybuchem.

Temat ten jednak nie był poruszony – dowiedzieliśmy się z dwóch źródeł, niemieckiego i polskiego. 

Niemcy prowadzą wielkie śledztwo w tej sprawie, rozesłali europejskie nakazy aresztowania za sześciorgiem podejrzanych obywateli Ukrainy. Ale jak wynika z doniesień mediów niemieckich (co potwierdzają dobrze poinformowane polskie źródła), Polacy im w nim nie pomagają. Polska umożliwiła w zeszłym r. ucieczkę na Ukrainę Wołodymyrowi Ż., jednemu z podejrzanych o udział w – jak to określa niemiecka prokuratura „antykonstytucyjnym sabotażu”.

Szef MSZ Radosław Sikorski miał – jak dowiedziała się „Rzeczpospolita” z dobrze poinformowanych źródeł – mówić podczas rozmów z Niemcami, że był gotowy Wołodymyrowi Ż. dać azyl w Polsce i nagrodzić go orderem.

Umożliwienie ucieczki to łagodniejszy wariant. Polska podkreśla, że Wołodymyrowi Ż. niczego nie udowodniono, jest tylko podejrzanym.

Prezydent Karol Nawrocki przyjął w piątek listy uwierzytelniające od sześciu nowych ambasadorów w Polsce, w tym niemieckiego Miguela Bergera

Piątek można określić dniem niemieckim w Warszawie. Listy uwierzytelniające od nowego ambasadora RFN Miguela Bergera przyjął prezydent Karol Nawrocki. 

Niektórzy przewidywali, że znany z krytycznych wypowiedzi o Niemczech Nawrocki nie zdecyduje się na to tak szybko. Berger przyjechał do Warszawy pod koniec sierpnia, wcześniej był ambasadorem w Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie wpływ na decyzję miały spotkania prezydenta Polski z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Friedrichem Merzem 16 września w Berlinie. 

Prezydent Karol Nawrocki przyjął w piątek listy uwierzytelniające także od nowych ambasadorów Arabii Saudyjskiej, Chin, Iranu, Łotwy i Wielkiej Brytanii. 

Dla Julii Klöckner (z CDU), która stoi na czele Niemieckiego Bundestagu od końca marca, była to druga oficjalna wizyta zagraniczna. Wcześniej, w czerwcu, odwiedziła w Paryżu Yaël Braun-Pivet, przewodniczącą francuskiego Zgromadzenia Narodowego.

To ma być sygnał do odrodzenia spotkań Trójkąta Weimarskiego na poziomie szefów parlamentów Francji, Niemiec i Polski. Do ostatniego doszło w 2016 r.. „Najszybciej jak to możliwe” ma się odbyć spotkanie zdalne tej trójki, uzgodnili przewodnicząca Bundestagu Julia Klöckner i marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

