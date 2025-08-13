Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyzwania stoją przed Friedrich Merzem po jego pierwszych stu dniach jako kanclerz Niemiec?

Dlaczego decyzje kanclerza Merza wywołały napięcie wewnątrz jego partii CDU?

Jak aktualne notowania kanclerza i jego partii mogą wpłynąć na ich przyszłość polityczną?

Jakie konsekwencje może mieć osłabienie pozycji Merza dla europejskiej strategii względem Ukrainy?

Jak decyzje kanclerza Merza dotyczące polityki zagranicznej wpłynęły na międzynarodowe relacje Niemiec?

Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer od dłuższego czasu mają niskie poparcie we własnych krajach. A to najbardziej aktywni europejscy sojusznicy Ukrainy, która z przerażeniem obserwuje, jak Ameryka Donalda Trumpa dogaduje się z Kremlem. Teraz szybko dołącza do nich trzeci kluczowy dla Kijowa europejski przywódca, Friedrich Merz, który na czele niemieckiego rządu stoi zaledwie od stu dni.

Reklama Reklama

On sam ma fatalne notowania, podobnie jest z jego koalicyjnym rządem.

Friedrich Merz oceniany po stu dniach znacznie gorzej niż jego poprzednik Olaf Scholz. Czy dotrwa do wyborów w 2029 roku?

Jak wynika z dwóch ostatnio przeprowadzonych sondaży, ledwie 30 proc. Niemców jest zadowolonych z pracy kanclerza Merza. To dużo gorszy wynik, niż po tym okresie miał jego poprzednik Olaf Scholz z socjaldemokratycznej SPD, któremu rząd rozpadł się kilka miesięcy przed osiągnięciem pełnej kadencji. Zaczęło się więc pojawiać pytanie, czy Merz dotrwa na stanowisku do wyborów w 2029 roku?

Jedynie 27 proc. (według drugiego łaskawszego sondażu – 29 proc.) badanych jest zadowolonych z pracy koalicyjnego gabinetu CDU/CSU i SPD pod wodzą Merza.