W samych Niemczech mało kto za Scholzem tęskni. Gdy cztery lata temu obejmował władzę, cieszył się zaufaniem dwóch trzecich obywateli. Teraz jest to 39 proc. Przyczyną jest pogorszenie stanu gospodarki. W sprawach społecznych Scholz jako deklarowany socjaldemokrata (w młodości nawet marksista) w czasie swej kariery kładł nacisk na sprawy społeczne, zabiegając o sprawiedliwość społeczną. Kanclerzem został w grudniu 2021 roku, obejmując władzę na czele trójpartyjnej koalicji, która rozpadła się przed upływem kadencji.

Scholz był zawsze politykiem niezwykle ostrożnym i rozważnym. Podobnie jak Angela Merkel, w której rządzie był m.in. ministrem finansów. Słynął z wypranych z emocji biurokratycznych przemówień, czemu zawdzięcza przydomek Scholzomat.

Zmiana polityki Niemiec po napaści Rosji na Ukrainę

Miejsce w niemieckiej historii zapewnił sobie słynną Zeitenwende, czyli epokową zmianą polityki ogłoszoną w trzy dni po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Termin oznacza radykalny zwrot kursu niemieckiej polityki energetycznej i bezpieczeństwa.

Był to w gruncie rzeczy symbol fiaska dotychczasowej niemieckiej Ospolitik. Mimo to Scholz długo wahał się z okazaniem Ukrainie pomocy militarnej, czego symbolem stało się słynnych kilka tysięcy hełmów wysłanych na początku wojny. To się powoli zmieniało pod wpływem międzynarodowej krytyki. Niemcy dostarczają obecnie Ukrainie najwięcej broni, po USA. Scholz jest jednak nadal przeciwny udostępnieniu Kijowowi pocisków manewrujących Taurus mogących sięgnąć Moskwy. Zwolennikiem takiej opcji jest Friedrich Merz. Taka zmiana bez wątpienia przyczyni się do ściślejszych relacji polsko-niemieckich.