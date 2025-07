Można było to zrobić wcześniej?

Nie wiem, czy można było zrobić to wcześniej. Być może ta cała akcja wyborcza, ostatnie wybory i cały proces wyborczy będą stanowiły podstawę do zmian w kodeksie wyborczym. Być może warto się zastanowić nad kalendarzem wyborczym, nad terminami rozpoznawania protestów i tak dalej. I na pewno należy rozwiązać kwestię izby, która właśnie wydała tę uchwałę. To jest oczywiste. Dla mnie wynika to z orzeczeń trybunałów.

Chce pan powiedzieć, że nowy prezydent został powołany wadliwie?

Tak bym nie powiedział. Mamy domniemanie ważności wyborów, które wynika z ogłoszonego przez Państwową Komisję Wyborczą wyniku wyborów. Nie znam materiałów w pełni, ale nie sądzę, żeby rozpoznanie – nawet bardzo wnikliwe, z uwzględnieniem tych wszystkich modeli – spowodowało zmianę wyniku wyborów. Myślę, że pan Nawrocki zostanie prezydentem, uchwała izby zostanie ogłoszona. Domniemania ważności wyborów nie obalono.