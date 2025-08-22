Kto może zostać wykonawcą testamentu? Czy zawsze trzeba go powołać?

Jak powołać wykonawcę testamentu i kto może nim zostać?

Zgodnie z art. 986 Kodeksu cywilnego spadkodawca może ustanowić wykonawcę wyłącznie w testamencie, przy czym nie ma znaczenia, w jakiej formie zostanie on sporządzony. Jeśli będzie mieć formę aktu notarialnego, notariusz powinien zawrzeć w dokumencie imię i nazwisko wykonawcy, jego miejsce zamieszkania i imiona rodziców. Co istotne, osoba, która ma zostać wykonawcą, musi zostać wskazana osobiście przez testatora i w sposób wyraźny. Oznacza to, że testator nie może np. ustanowić pełnomocnika, który zajmie się powołaniem wykonawcy.

Kto może zostać wykonawcą testamentu? Zgodnie z Kodeksem cywilnym wykonawcą może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych (na dzień otwarcia spadku). Oznacza to, że nie można powierzyć tej funkcji osobie niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej. Nie istnieją jednak wymagania co do tego, kim powinien być wykonawca i jaka powinna być jego relacja ze spadkodawcą. W praktyce może to być zarówno członek rodziny, jak i osoba niespokrewniona, np. prawnik. Spadkodawca ma prawo powołać więcej niż jednego wykonawcę testamentu. W takim przypadku tym osobom powinny zostać przydzielone niepokrywające się zadania. Testator ma także możliwość wskazania wykonawcy zastępczego, czyli osoby, która przejmie funkcję wykonawcy testamentu, jeśli pierwotnie ustanowiona osoba nie będzie chciała lub nie będzie mogła podjąć się tego zadania. Jeżeli osoba wskazana nie chce przyjąć na siebie tego obowiązku, musi złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem lub notariuszem.

Czy wykonawcy testamentu należy się wynagrodzenie?

„O wynagrodzeniu wykonawcy może zadecydować sam testator, wskazując je w testamencie. Jeżeli tego nie uczyni, stosuje się wówczas odpowiednio przepisy o zleceniu za wynagrodzeniem. W takim przypadku, o ile nie umówiono się na wysokość wynagrodzenia, powinno ono odpowiadać wartości wykonanej pracy” – tłumaczy Agnieszka Sinkiewicz.

„Wykonawcy testamentu co do zasady należy się wynagrodzenie. Może ustalić je spadkodawca w sposób w zasadzie dowolny (nie może być ono jednak rażąco wygórowane, bo naruszyłoby to zasady współżycia społecznego albo nawet doprowadziłoby do faktycznego przekazania spadku wykonawcy), a jeśli spadkodawca tego nie uczyni, ustala je sąd. Wynagrodzenie wykonawcy testamentu należy do długów spadkowych, więc płaci się je z majątku spadkowego” – wyjaśnia Maciej Celichowski.