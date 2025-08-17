Do jakiego sądu trzeba złożyć testament po śmierci spadkodawcy?

W przepisach powiedziane jest, że po śmierci spadkodawcy testament powinien trafić do „sądu spadku”. To określenie oznacza sąd rejonowy właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeśli miejsce zamieszkania spadkodawcy w Polsce nie jest znane, dokument powinien trafić do sądu rejonowego, na terenie którego znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Jeżeli ktoś nie dysponuje takimi informacjami, składa dokumenty w sądzie rejonowym dla m.st. Warszawy.

Co się dzieje, gdy ktoś zwleka z przekazaniem testamentu do sądu lub notariusza?

Sporządzenie testamentu może sugerować, że zmarły zadysponował swoim majątkiem w sposób inny niż ten, który wynika z dziedziczenia ustawowego. Można sobie wyobrazić sytuację, że osoba, która jest w posiadaniu testamentu (czyli na przykład członek bliskiej rodziny), ze względu na własny interes może nie chcieć ujawnienia treści tego dokumentu. Uchyla się więc od obowiązku przekazania go do sądu lub do notariusza.

Dlatego osoby zainteresowane (np. spadkobiercy testamentowi czy pozostali członkowie rodziny) mogą zawiadomić sąd o istnieniu testamentu oraz złożyć wniosek o jego otwarcie i ogłoszenie. Sąd powinien wtedy nakazać osobie, która testament posiada, złożenie go w odpowiednim terminie. W art. 48 kpc czytamy: „Sąd po wysłuchaniu osoby, u której według uzyskanych wiadomości testament się znajduje, wyda z urzędu postanowienie nakazujące jej złożenie testamentu w wyznaczonym terminie”. Na postanowienie sądu w przedmiocie złożenia testamentu przysługuje zażalenie.

W jaki sposób przebiega otwarcie i ogłoszenie testamentu przed sądem?

Procedura otwarcia i ogłoszenia testamentu przed sądem nie może się rozpocząć, jeśli sąd nie otrzyma potwierdzenia śmierci testatora w postaci odpisu skróconego aktu zgonu. Otwarcie i ogłoszenie testamentu przez sąd odbywa się na posiedzeniu jawnym. Sąd nie ma obowiązku zawiadamiania osób zainteresowanych o jego terminie. Nie ma jednak przeszkód, aby były one obecne na posiedzeniu, jeżeli uzyskają wiedzę o jego terminie.

W protokole otwarcia i ogłoszenia testamentu sąd opisuje jego stan zewnętrzny oraz wymienia się jego datę, datę złożenia i osobę, która testament złożyła. Testament wraz z protokołem otwarcia i ogłoszenia przechowuje się w sądzie spadku. Jeżeli złożonych zostanie kilka testamentów, dokonuje się otwarcia i ogłoszenia każdego z nich. Na każdym umieszcza się również adnotację o innych istniejących dokumentach.