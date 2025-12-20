Reklama
Kto dziedziczy, gdy nie ma dzieci ani małżonka? Kiedy spadek przechodzi na Skarb Państwa?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu, krąg spadkobierców jest ustalany na podstawie dziedziczenia ustawowego. Co w sytuacji, gdy zmarły nie miał nikogo z bliskiej rodziny? Kto dziedziczy w tym przypadku?

Publikacja: 20.12.2025 08:21

Kolejność dziedziczenia ustawowego regulują przepisy Kodeksu cywilnego

Kolejność dziedziczenia ustawowego regulują przepisy Kodeksu cywilnego

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kiedy dalsza rodzina może otrzymać spadek, a kiedy przechodzi on na Skarb Państwa?
  • Jakie są zasady ustalania kolejności dziedziczenia, gdy zmarły nie miał potomków?
  • Kto jest uprawniony do dziedziczenia w przypadku, gdy najbliżsi krewni spadkodawcy nie żyją?
  • Na jakich zasadach majątek może zostać przekazany na gminę lub Skarb Państwa?

Przepisy pozwalają ustalić kolejność dziedziczenia, czyli kto i w jakim udziale może otrzymać spadek. Do pierwszej grupy spadkobierców ustawowych należą dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek – dziedziczą oni w częściach równych, przy czym część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeśli dziecko spadkodawcy nie doczekało śmierci rodzica, udział spadkowy, który by mu przypadał, przechodzi na jego dzieci (wnuki zmarłego) w częściach równych, a następnie ich zstępnych, czyli prawnuki. Jeśli zmarły nie miał zstępnych, powołani do spadku z ustawy są jego małżonek i rodzice, przy czym udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli małżonek zmarłego nie żyje lub zmarły nie żył w małżeństwie, cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jak wygląda dalsza kolejność dziedziczenia i w jakim przypadku majątek może przejść na gminę lub Skarb Państwa?

Kiedy spadek może przejść na dziadków i wujków?

W sytuacji, gdy najbliższa rodzina spadkodawcy zmarła przed nim lub, gdy zmarły był osobą bezdzietną i nie był związany małżeństwem, spadek zgodnie z prawem przypada kolejnym członkom rodziny. Kto jest uprawniony do dziedziczenia po rodzicach spadkodawcy?

  • Jeśli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, część majątku, która by mu przypadła, przechodzi na rodzeństwo spadkodawcy w częściach równych, a jeśli rodzeństwo nie żyje – majątek dziedziczą dzieci brata lub siostry zmarłego.
  • Co jeśli zmarły nie miał dzieci, małżonka i rodzeństwa (lub rodzeństwo zmarło przed nim i nie miało dzieci), a jego rodzice nie żyją? W tej sytuacji cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, którzy dziedziczą w częściach równych. Należy dodać, że za dziadka uważa się każdego z rodziców matki i ojca zmarłego. Majątek zostanie więc rozdzielony między dwie babcie i dwóch dziadków.

Kto dziedziczy majątek po śmierci dziadków spadkodawcy?

„W przypadku, gdy w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) nie żyją jego dziadkowie, a brak jest innych spadkobierców ustawowych, powołanych do spadku we wcześniejszej kolejności – takich jak zstępni, małżonek, rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa spadkodawcy, to wówczas udział spadkowy, który przypadałby każdemu z nieżyjących dziadków, przypada kolejno jego dzieciom (wujom i ciotkom spadkodawcy), w częściach równych, a w dalszej kolejności – w przypadku, gdyby któreś z dzieci dziadków spadkodawcy (wuj lub ciotka spadkodawcy) nie dożyło otwarcia spadku – przypada jego dzieciom (kuzynom spadkodawcy), również w częściach równych” – wyjaśnia Maciej Ciszewski, notariusz w Gdańsku i Członek Rady Izby Notarialnej w Gdańsku.

Dalsze kręgi dziedziczenia majątku. Komu jeszcze może przypaść spadek?

Jak wygląda dalsza kolejność dziedziczenia? Jeśli okaże się, że ten z dziadków, który zmarł, nie miał dzieci i wnuków, jego udział spadkowy przechodzi na pozostałych dziadków w częściach równych. Warto dodać, że w 2023 r. doszło do zmiany  przepisów Kodeksu cywilnego, w wyniku którego doszło do zawężenia kręgu spadkobierców ustawowych z trzeciej linii. W związku z tym z dziedziczenia zostali wyłączeni dalsi zstępni dziadków spadkodawcy (m.in. dzieci kuzynów i kuzynek).

Jeśli nie ma możliwości przekazania majątku dziadkom lub ich zstępnym, następni w kolejności dziedziczenia są pasierbowie spadkodawcy. 

„Do dziedziczenia przez pasierbów (czyli dzieci małżonka spadkodawcy z poprzedniego związku, które nie zostały adoptowane przez spadkodawcę) dochodzi wyłącznie w sytuacji, w której brak jest małżonka spadkodawcy i krewnych spadkodawcy powołanych we wcześniejszej kolejności do dziedziczenia z ustawy (zstępnych, rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, dziadków oraz ich zstępnych), a ponadto jeżeli w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) żadne z biologicznych rodziców takiego pasierba nie dożyło otwarcia spadku. W takiej sytuacji spadek przypada pasierbom spełniającym powyższe kryteria w częściach równych, bez względu na jakiekolwiek inne czynniki” – tłumaczy Maciej Ciszewski.

Kiedy majątek przechodzi na gminę lub Skarb Państwa?

Zgodnie z przepisami do piątej linii dziedziczenia należą gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy oraz Skarb Państwa. Majątek przypada ostatniej gminie, w której spadkodawca mieszkał przed śmiercią, jeśli okaże się, że zmarły nie miał już żadnych żyjących krewnych, którym należałby się spadek. W przypadku gdy spadkodawca nie mieszkał w Polsce lub nie da się ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania, spadek przechodzi na Skarb Państwa. Warto przy tym dodać, że zarówno gmina, jak i Skarb Państwa to ostatnie podmioty w kolejności dziedziczenia, a zatem nie mogą one odmówić przyjęcia spadku. W tej sytuacji uważa się go za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Prawo Cywilne Spadki Spadek
