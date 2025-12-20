Kto dziedziczy majątek po śmierci dziadków spadkodawcy?

„W przypadku, gdy w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) nie żyją jego dziadkowie, a brak jest innych spadkobierców ustawowych, powołanych do spadku we wcześniejszej kolejności – takich jak zstępni, małżonek, rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa spadkodawcy, to wówczas udział spadkowy, który przypadałby każdemu z nieżyjących dziadków, przypada kolejno jego dzieciom (wujom i ciotkom spadkodawcy), w częściach równych, a w dalszej kolejności – w przypadku, gdyby któreś z dzieci dziadków spadkodawcy (wuj lub ciotka spadkodawcy) nie dożyło otwarcia spadku – przypada jego dzieciom (kuzynom spadkodawcy), również w częściach równych” – wyjaśnia Maciej Ciszewski, notariusz w Gdańsku i Członek Rady Izby Notarialnej w Gdańsku.

Dalsze kręgi dziedziczenia majątku. Komu jeszcze może przypaść spadek?

Jak wygląda dalsza kolejność dziedziczenia? Jeśli okaże się, że ten z dziadków, który zmarł, nie miał dzieci i wnuków, jego udział spadkowy przechodzi na pozostałych dziadków w częściach równych. Warto dodać, że w 2023 r. doszło do zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, w wyniku którego doszło do zawężenia kręgu spadkobierców ustawowych z trzeciej linii. W związku z tym z dziedziczenia zostali wyłączeni dalsi zstępni dziadków spadkodawcy (m.in. dzieci kuzynów i kuzynek).

Jeśli nie ma możliwości przekazania majątku dziadkom lub ich zstępnym, następni w kolejności dziedziczenia są pasierbowie spadkodawcy.

„Do dziedziczenia przez pasierbów (czyli dzieci małżonka spadkodawcy z poprzedniego związku, które nie zostały adoptowane przez spadkodawcę) dochodzi wyłącznie w sytuacji, w której brak jest małżonka spadkodawcy i krewnych spadkodawcy powołanych we wcześniejszej kolejności do dziedziczenia z ustawy (zstępnych, rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, dziadków oraz ich zstępnych), a ponadto jeżeli w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) żadne z biologicznych rodziców takiego pasierba nie dożyło otwarcia spadku. W takiej sytuacji spadek przypada pasierbom spełniającym powyższe kryteria w częściach równych, bez względu na jakiekolwiek inne czynniki” – tłumaczy Maciej Ciszewski.