Nowe, dużo wyższe stawki wynagrodzenia mediatorów oraz nowy limit podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, które dziś weszło w życie. Jak podkreśla MS, zmiany wynikają z konieczności urealnienia stawek, które nie zmieniały się od 2016 r. mimo rosnących kosztów życia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Przypomnijmy, że wynagrodzenie mediatora w sprawach cywilnych (czyli rodzinnych, środowiskowych, gospodarczych) co do zasady ponoszą strony konfliktu (powód i pozwany). Koszty te zazwyczaj dzieli się po połowie, chyba że strony umówią się inaczej. To samo dotyczy zwrotu wydatków poniesionych przez mediatora np. na dojazd, wynajem sali, korespondencję.

Stawki dla mediatorów wyższe o 100 proc.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem minimalne wynagrodzenie za przeprowadzenie mediacji wzrosło ze 150 do 300 złotych, a maksymalne z 2 tys. do 4 tys. zł, w sprawach o prawa majątkowe, o wartości przedmiotu sporu do 200 tys. zł. Natomiast w sprawach o prawa majątkowe, o wartości przedmiotu sporu powyżej 200 tys. zł wynagrodzenie mediatora wynosić będzie 4 000 złotych oraz 1 proc. od nadwyżki ponad 200 tys. zł, lecz nie więcej jednak niż 8 tys. zł za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach niemajątkowych oraz tych, w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu, stawka za pierwsze posiedzenie została podniesiona ze 150 do 300 zł, a za każde kolejne z 100 do 200 zł. Łączny limit wynagrodzenia w tego rodzaju sprawach wzrósł z 450 zł do 900 zł.