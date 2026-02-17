Nowe, dużo wyższe stawki wynagrodzenia mediatorów oraz nowy limit podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, które dziś weszło w życie. Jak podkreśla MS, zmiany wynikają z konieczności urealnienia stawek, które nie zmieniały się od 2016 r. mimo rosnących kosztów życia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Przypomnijmy, że wynagrodzenie mediatora w sprawach cywilnych (czyli rodzinnych, środowiskowych, gospodarczych) co do zasady ponoszą strony konfliktu (powód i pozwany). Koszty te zazwyczaj dzieli się po połowie, chyba że strony umówią się inaczej. To samo dotyczy zwrotu wydatków poniesionych przez mediatora np. na dojazd, wynajem sali, korespondencję.
Czytaj więcej
Jest zezwolenie na szersze wsparcie sądu dla mediatora, gdy zagrożone są jego interesy majątkowe...
Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem minimalne wynagrodzenie za przeprowadzenie mediacji wzrosło ze 150 do 300 złotych, a maksymalne z 2 tys. do 4 tys. zł, w sprawach o prawa majątkowe, o wartości przedmiotu sporu do 200 tys. zł. Natomiast w sprawach o prawa majątkowe, o wartości przedmiotu sporu powyżej 200 tys. zł wynagrodzenie mediatora wynosić będzie 4 000 złotych oraz 1 proc. od nadwyżki ponad 200 tys. zł, lecz nie więcej jednak niż 8 tys. zł za całość postępowania mediacyjnego.
W sprawach niemajątkowych oraz tych, w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu, stawka za pierwsze posiedzenie została podniesiona ze 150 do 300 zł, a za każde kolejne z 100 do 200 zł. Łączny limit wynagrodzenia w tego rodzaju sprawach wzrósł z 450 zł do 900 zł.
W przypadku wydatków rzeczowych, takich jak wynajem pomieszczenia, zwrot wydatków został podniesiony z 70 do 110 zł. Natomiast zwrot wydatków mediatora na korespondencję podniesiono z 30 do 50 zł.
Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości, mediatorzy pełnią funkcję wyspecjalizowanych podmiotów wspierających strony w rozwiązywaniu sporów. Sprawy te często obejmują spory gospodarcze między przedsiębiorcami, spory inwestycyjne, roszczenia wynikające z umów o roboty budowlane oraz kontrakty o wysokim stopniu złożoności technicznej i prawnej i wysokiej wartości ekonomicznej. Niejednokrotnie mediacja dotyczy wieloletnich relacji kontraktowych, skomplikowanych świadczeń wzajemnych, rozliczeń finansowych wymagających przeprowadzenia analiz technicznych, kosztorysowych bądź eksperckich. W wielu przypadkach niezbędne jest uwzględnienie specyficznych zagadnień branżowych, takich jak procedury budowlane, normy wykonawcze, terminy realizacji zobowiązań, czy też zasady odpowiedzialności za wady i opóźnienia. To powoduje, że mediatorzy muszą mieć odpowiednią wiedzę i umiejętności organizacyjne.
Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości za rok 2024 wynika, że znaczącą część wpływu do sądów okręgowych w pierwszej instancji stanowią sprawy cywilne o wysokim stopniu złożoności i znacznej wartości przedmiotu sporu. Najwięcej (62 649 spraw) mieściło się w przedziale powyżej 200 tys. do 500 tys. zł. W przedziale powyżej 75 tys. do 150 tys. zł było 26 689 spraw, powyżej 150 tys. do 200 tys. zł - 18 964 spraw, a powyżej 500 tys. do 1 mln. zł - 21 094 spraw.
Kontrowersyjny obowiązek odśnieżania publicznych chodników przez właścicieli przylegających do nich nieruchomośc...
Wędkarstwo cieszy się w naszym kraju sporą popularnością. Nie brakuje też osób, które dopiero planują rozpocząć...
W „Poradniku bezpieczeństwa” rząd zachęca do posiadania alternatywnego źródła ogrzewania, które nie działa na pr...
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich kont...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas