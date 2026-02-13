Uchwała jest ważna dla wierzycieli domagających się spłaty długów pozostawionych przez zmarłe osoby i egzekucji ich z majątku spadkobierców. Zanim to jednak nastąpi, musi być przeprowadzone postępowanie spadkowe i jeśli nie uruchomią go spadkobiercy, którzy czasem mogą nie mieć w tym interesu, wszczynają je wierzyciele zmarłego, czy to osoby prywatne, czy publiczne, jak gmina lub urząd skarbowy.

Z tej drogi skorzystało miasto Kraków, które w 2015 r. uzyskało sądowy nakaz zapłaty wobec dłużniczki, która następnego roku zmarła. Spadek po niej nabyli mąż i dwoje dzieci. Rok później zmarł jej syn i spadek po nim nabyli ojciec i siostra zmarłego, zostało więc dwoje spadkobierców. Kiedy w 2025 r. miasto złożyło wniosek o nadanie wcześniejszemu nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności, bez którego nie można wszcząć egzekucji, referendarz sądowy oddalił wniosek, wskazując, że roszczenie (w tym przypadku sześcioletnie) przedawniło się z końcem 2024 r. W ocenie referendarza bieg przedawnienia nie został przerwany złożeniem przez gminę wniosków o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej dłużniczce.

Czy złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia wierzyciela?

Gmina nie dała za wygraną i w odwołaniu powołała się na art. 123 § 1 pkt 1 kodeksu cywilnego, według którego bieg przedawnienia roszczenia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania sprawy lub egzekwowania roszczeń. Rozstrzygający tę sprawę Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza (jako II instancja) powziął wątpliwości, z którymi zwrócił się do Sądu Najwyższego zadając mu pytanie prawne: „Czy złożenie przez wierzyciela wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia wierzyciela inicjującego to postępowanie?”