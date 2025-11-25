Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są konsekwencje przekazania darowizny nieruchomości na inne osoby?

Powódka przekazała ją dalszym krewnym. Później jednak, po dłuższym czasie, uznała, że są oni wobec niej niewdzięczni i postanowiła odwołać darowiznę. Krewni zbyli jednak już nieruchomość innej osobie, także zresztą w formie darowizny. Naturalnie nie mieli jej tym bardziej w dniu wytoczenia im sprawy o zwrotne przeniesienie własności nieruchomości na powódkę.

Darczyńca nie może odwołać zbytej już darowizny

Sąd okręgowy i apelacyjny podzieliły stanowisko pełnomocnika pozwanych, adwokata Michała Liczbińskiego, że obdarowani w chwili wytoczenia im powództwa o zwrotne przeniesienie własności nieruchomości nie mieli już legitymacji biernej do występowania w takim procesie, czyli nie mogli być skutecznie pozwani. Wyzbyli się bowiem spornej nieruchomości w formie darowizny na rzecz osoby trzeciej jeszcze przed złożeniem przez powódkę oświadczenia o odwołaniu darowizny. W takiej sytuacji brak jest podstaw, by sąd zobowiązał pozwanych do zwrotnego przeniesienia prawa własności nieruchomości, która została przez nich już zbyta – wskazywał adwokat.

Obdarowani nie mieli już nieruchomości

Powódka nie dała za wygraną, wskazując na jej zdaniem oczywistą zasadność skargi kasacyjnej. Sąd Najwyższy był innego zdania i odmówił przyjęcia skargi. W uzasadnieniu postanowienia wskazał, że obowiązek zwrotu przedmiotu darowizny nie powstanie, jeśli w chwili, w której obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności (a na tej podstawie powódka złożyła oświadczenie o odwołaniu darowizny), przedmiot darowizny był już przez niego zużyty lub utracony w taki sposób, że obdarowany nie był już wzbogacony (art. 409 w zw. z art. 898 par. 2 kodeksu cywilnego). Ale najważniejsze w tej sprawie było to, że w dniu wytoczenia przez powódkę obdarowanym powództwa o zwrot darowizny, czyli nakazanie im złożenia oświadczenia woli przenoszącego zwrotnie własność darowanej nieruchomości na darczyńcę, nie było już to możliwe. Dlatego że obdarowani nie byli już właścicielami nieruchomości i takie zobowiązanie byłoby dla nich niewykonalne.