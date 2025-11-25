Aktualizacja: 25.11.2025 14:58 Publikacja: 25.11.2025 14:20
Powódka przekazała ją dalszym krewnym. Później jednak, po dłuższym czasie, uznała, że są oni wobec niej niewdzięczni i postanowiła odwołać darowiznę. Krewni zbyli jednak już nieruchomość innej osobie, także zresztą w formie darowizny. Naturalnie nie mieli jej tym bardziej w dniu wytoczenia im sprawy o zwrotne przeniesienie własności nieruchomości na powódkę.
Sąd okręgowy i apelacyjny podzieliły stanowisko pełnomocnika pozwanych, adwokata Michała Liczbińskiego, że obdarowani w chwili wytoczenia im powództwa o zwrotne przeniesienie własności nieruchomości nie mieli już legitymacji biernej do występowania w takim procesie, czyli nie mogli być skutecznie pozwani. Wyzbyli się bowiem spornej nieruchomości w formie darowizny na rzecz osoby trzeciej jeszcze przed złożeniem przez powódkę oświadczenia o odwołaniu darowizny. W takiej sytuacji brak jest podstaw, by sąd zobowiązał pozwanych do zwrotnego przeniesienia prawa własności nieruchomości, która została przez nich już zbyta – wskazywał adwokat.
Powódka nie dała za wygraną, wskazując na jej zdaniem oczywistą zasadność skargi kasacyjnej. Sąd Najwyższy był innego zdania i odmówił przyjęcia skargi. W uzasadnieniu postanowienia wskazał, że obowiązek zwrotu przedmiotu darowizny nie powstanie, jeśli w chwili, w której obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności (a na tej podstawie powódka złożyła oświadczenie o odwołaniu darowizny), przedmiot darowizny był już przez niego zużyty lub utracony w taki sposób, że obdarowany nie był już wzbogacony (art. 409 w zw. z art. 898 par. 2 kodeksu cywilnego). Ale najważniejsze w tej sprawie było to, że w dniu wytoczenia przez powódkę obdarowanym powództwa o zwrot darowizny, czyli nakazanie im złożenia oświadczenia woli przenoszącego zwrotnie własność darowanej nieruchomości na darczyńcę, nie było już to możliwe. Dlatego że obdarowani nie byli już właścicielami nieruchomości i takie zobowiązanie byłoby dla nich niewykonalne.
– Ocena prawna sądu apelacyjnego jest właściwa w kontekście mającego zastosowanie w sprawie prawa i zasad jego wykładni, więc zbędne było rozważanie, czy zarzucane pozwanym zachowanie mające uzasadnić odwołanie darowizny może być kwalifikowane jako przejaw rażącej niewdzięczności wobec powódki – wskazała w uzasadnieniu postanowienia sędzia Marta Romańska.
Przypomnimy, że w niedawnym orzeczeniu SN wypowiedział się w innej kwestii dotyczącej odwołania darowizny. Orzekł, że darowizna nie może być odwołana po upływie roku od momentu powzięcia informacji o niewdzięczności obdarowanego (sygnatura akt: I CSK 5/25). Terminu tego nie zmienia nawet wyrok skazujący obdarowaną za pobicie darczyńcy.
Sygnatura akt: I CSK 679/25
To, że obdarowany, który wyzbył się przedmiotu darowizny, nie może go zwrócić, nie podlega dyskusji. Warto jednak zauważyć, że obdarowany powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu darowizny już od chwili dopuszczenia się rażącej niewdzięczności. Ta chwila, a nie moment złożenia oświadczenia o odwołaniu darowizny, jest więc krytyczna dla oceny roszczenia darczyńcy (art. 898 § 2 zd. 2 k.c.). Co ważne, zwrotu przedmiotu darowizny można żądać od „wtórnie obdarowanego”, choćby był w dobrej wierze (art. 407 w zw. z art. 409 k.c.). Prowadzi to do wniosku, że powódka pozwała niewłaściwe osoby. Powyższe nie zmienia faktu, że najlepszym remedium na rażącą niewdzięczność jest głębsza refleksja przed obdarowaniem.
