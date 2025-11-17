Ile wynoszą te kwoty wolne? Darowizna od kogoś niespokrewnionego (III grupa) jest nieopodatkowana do 5733 zł. Od dalszej rodziny, np. wujka (II grupa), do 27 090 zł. Od najbliższych, np. małżonka, rodziców, dziadków czy rodzeństwa (I grupa), do 36 120 zł.

Przy liczeniu limitów sumujemy wartość majątku otrzymanego od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie oraz w ciągu pięciu poprzednich lat. Jeśli więc dostaliśmy darowiznę w listopadzie 2025 r., trzeba doliczyć ją do otrzymanych od tego samego darczyńcy w latach 2020-2024 oraz wcześniej w 2025 r.

Zwolnienie z podatku dla darowizn od najbliższej rodziny

Co wtedy, gdy wartość darowizny od najbliższej rodziny przekracza limit zwolnienia? Możemy skorzystać z dodatkowej ulgi dla tzw. zerowej grupy. Zgodnie z art. 4a ustawy są w niej m.in. małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki czy rodzeństwo (częściowo pokrywa się z pierwszą grupą).

Jakie są formalne warunki ulgi dla najbliższej rodziny? Zależy od wartości darowizny. Jeśli nie przekracza 36 120 zł, nie trzeba jej zgłaszać skarbówce (przy liczeniu limitu sumujemy wartość majątku nabytego od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie oraz w ciągu pięciu poprzednich lat). Obowiązki pojawiają się, jeśli darowizna jest wyższa. Wtedy musi być zgłoszona w ciągu sześciu miesięcy do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 (chyba że nabycie następuje w formie aktu notarialnego). Przy darowiźnie pieniężnej jest dodatkowy warunek. Jeśli przekroczy 36 120 zł, musi być potwierdzona przelewem. Przepisy mówią o udokumentowaniu jej dowodem przekazania na rachunek nabywcy lub przekazem pocztowym.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Wróćmy do sprawy rozwiedzionych małżonków. Czy kobieta ma prawo do ulgi? Twierdzi, że tak. Powołuje się na art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przepis ten stanowi, że przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego. W takiej sytuacji nie ma zastosowania szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1a ustawy, odnoszący się do nabycia poszczególnych części darowizny. „Skoro całość świadczenia została objęta umową w formie aktu notarialnego, to obowiązek podatkowy powstaje jednorazowo – w chwili zawarcia umowy. Niezależnie od tego, czy środki są przekazywane jednorazowo czy w transzach” – argumentuje kobieta. Jej zdaniem, spełnienie warunku dotyczącego stopnia pokrewieństwa, o którym mowa w art. 4a ustawy, należy oceniać na dzień zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (czyli powstania obowiązku podatkowego). „Skoro w dniu zawarcia umowy darowizny u notariusza byliśmy małżeństwem, to ten warunek jest wypełniony i mogę skorzystać ze zwolnienia” – podkreśla kobieta.