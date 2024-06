Innego zdania był fiskus. Przypomniał, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT, zwykłe — niefirmowe — odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie (wybudowanie) stanowi źródło przychodu. A w świetle kodeksu cywilnego w wyniku zniesienia współwłasności możliwe jest przyznanie rzeczy jednej osobie przy jednoczesnym zobowiązaniu do dokonania spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli. Oznacza to, że osoby które otrzymują spłaty w zamian za udziały we współwłasności, zbywają je odpłatnie.

W ocenie urzędników podatniczka nie ma racji, że w jej majątku nie doszło do przysporzenia. A ponieważ czynność ta nastąpiła przed upływem 5 letniego terminu, to ciąży na niej obowiązek zapłaty podatku z tego tytułu.

Gdy nie ma przysporzenia, nie ma przychodu w PIT

Rozwódka skierowała sprawę do sądu i wygrała. Najpierw z wykładnią fiskusa nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Co prawda nie kwestionował, że co do zasady przez "nabycie" z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT należy rozumieć każde zwiększenie aktywów majątku podatnika. Skoro zatem skarżąca udział w nieruchomości na podstawie umowy darowizny nabyła w 2017 r., a zbyła go poprzez zniesienie w 2018 r., to zasadniczo mogło to prowadzić do opodatkowania. Jednak nie w tym przypadku, bo kluczowe znaczenie ma to, czy skarżąca w wyniku zniesienia współwłasności uzyskała przychód. Jak bowiem podkreślił WSA, żeby w spornym przypadku można było mówić o powstaniu przychodu należałoby wykazać, że odpłatne zbycie nieruchomości spowodowało przyrost w majątku podatnika.

A tego w przypadku podatniczki sąd się nie dopatrzył. Stwierdził, że zniesienie współwłasności nieruchomości, w wyniku którego jej współwłaściciel, np. obdarowany, w zamian za udział w nieruchomości otrzymuje spłatę, będącą tylko jego równowartością, nie uzyskuje przychodu. I to nawet gdyby inne przesłanki opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości zostały spełnione.