Podatnicy dostają maile z informacją o rzekomym zwrocie nadpłaty podatku PIT z powodu błędu w obliczeniach. Jest też prośba o potwierdzenie danych o koncie w banku w celu uruchomienia procedury zwrotu nadpłaty. Oszuści nakłaniają do kliknięcia w link, który ma przekierować do portalu e-Urząd Skarbowy. Jednak kliknięcie w ten link przekieruje odbiorcę do serwisu, który może wymagać podania poufnych danych.

Reklama Reklama

„W ten sposób oszuści próbują zdobyć informacje lub wyłudzić środki finansowe” - ostrzega Ministerstwo Finansów. I publikuje przykład fałszywego maila:

przykład maila od oszustów Foto: materiały prasowe

Skarbówka nie wysyła maili o nadpłacie podatku

„Apelujemy o szczególną ostrożność. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają wiadomości e-mail, informujących o nadpłacie podatku i nakłaniających podatników do potwierdzenia danych identyfikacyjnych lub rachunku bankowego" - zapewnia resort finansów.

Wskazuje też, że informacje o nadpłacie podatku można znaleźć w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) na stronie podatki.gov.pl lub w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Do e-Urzędu Skarbowego można się zalogować wybraną metodą na stronie e-Urząd Skarbowy. W e-US podatnik może też śledzić status zwrotu podatku. Informacje dotyczące nadpłaty podatku można również uzyskać w urzędzie skarbowym umawiając wizytę (po zalogowaniu) w serwisie e-US lub na stronie wizyta.podatki.gov.pl .