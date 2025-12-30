Reklama
Ministerstwo ostrzega przed takimi wiadomościami. Chodzi o pieniądze

Ministerstwo Finansów wydało ostrzeżenie przed oszustami - podszywają się pod MF i Krajową Administrację Skarbową informując o zwrocie nadpłaty podatku PIT.

Publikacja: 30.12.2025 19:24

Ministerstwo Finansów przestrzega przed oszustami, którzy wysyłają maile podszywając się pod Krajową Administrację Skarbową.

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Podatnicy dostają maile z informacją o rzekomym zwrocie nadpłaty podatku PIT z powodu błędu w obliczeniach. Jest też prośba o potwierdzenie danych o koncie w banku w celu uruchomienia procedury zwrotu nadpłaty. Oszuści nakłaniają do kliknięcia w link, który ma przekierować do portalu e-Urząd Skarbowy. Jednak kliknięcie w ten link przekieruje odbiorcę do serwisu, który może wymagać podania poufnych danych.

„W ten sposób oszuści próbują zdobyć informacje lub wyłudzić środki finansowe” - ostrzega Ministerstwo Finansów. I publikuje przykład fałszywego maila:

Skarbówka nie wysyła maili o nadpłacie podatku

„Apelujemy o szczególną ostrożność. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają wiadomości e-mail, informujących o nadpłacie podatku i nakłaniających podatników do potwierdzenia danych identyfikacyjnych lub rachunku bankowego" - zapewnia resort finansów.

Wskazuje też, że informacje o nadpłacie podatku można znaleźć w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) na stronie podatki.gov.pl lub w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Do e-Urzędu Skarbowego można się zalogować wybraną metodą na stronie e-Urząd Skarbowy. W e-US podatnik może też śledzić status zwrotu podatku. Informacje dotyczące nadpłaty podatku można również uzyskać w urzędzie skarbowym umawiając wizytę (po zalogowaniu) w serwisie e-US lub na stronie wizyta.podatki.gov.pl .

Dostałeś podejrzany mail? Dzwoń do KAS 

Ministerstwo wyjaśnia, że jakąkolwiek budzącą wątpliwości korespondencję mailową, a także sms albo telefon od osoby podającej się za pracownika urzędu skarbowego i żądającej podania wrażliwych informacji, podatnik powinien zweryfikować. Najlepiej w tym celu zadzwonić na infolinię KAS: 22 330 03 30.

Ministerstwo zachęca również do zgłaszania takich incydentów na platformie prowadzonej przez CERT Polska - zespół powołany w 1996 roku do reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. Na stronie https://incydent.cert.pl/#!/lang=pl,entityType=notObligatedEntity każdy może zgłosić m.in. próby oszustwa,  podejrzane sms-y i maile.

 

