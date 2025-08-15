Sąd Rejonowy wniosek syna uwzględnił, wskazując, że sama okoliczność istnienia testamentu, o którym nikt nie wiedział, łącznie z jego matką, nie może świadczyć, że matka jako uczestniczka postępowania o wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia, miała możliwość przedstawienia tego testamentu, gdyż aż do swej śmierci nie miała świadomości, że taki dokument w ogóle został spisany.

Żona powinna przejrzeć dokumenty zmarłego męża w poszukiwaniu testamentu

Sąd Okręgowy w Katowicach był innego zdania i stwierdził, że obowiązkiem wdowy w zakresie dbałości o swoje sprawy życiowe, majątkowe i bytowe było przejrzenie przed udaniem się do notariusza wszystkich dokumentów, jakie znajdowały się w mieszkaniu, a mogły dotyczyć zmarłego i pozostałego po nim spadku i wniosek syna oddalił. Podzielił przy tym argumentację adwokata Sławomira Oleksiaka, pełnomocnika córek spadkodawcy, że jest rzeczą niemożliwą przyjęcie, aby wdowa, mieszkając lata w tym samym mieszkaniu, nie wiedziała o tym testamencie, w każdym razie łatwo mogła to ustalić.

Niezadowolony z tego werdyktu syn w skardze kasacyjnej do SN wskazywał, że nie da się obronić zarzutu, że jego matka nie dopełniła obowiązku, nie przedstawiając przed notariuszem testamentu czyniącego ją jedyną jego spadkobierczynią. Po prostu o nim nie wiedziała.

Sąd Najwyższy nie uwzględnił tego zarzutu, przypominając, że niemożność żądania wzruszenia orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczeniu dziedziczenia (art. 679 k.p.c.) zachodzi tylko wtedy, gdy istniała obiektywna przeszkoda uniemożliwiająca wnioskodawcy powołanie podstawy żądania w pierwotnym postępowaniu. Za trafny należy uznać pogląd sądu drugiej instancji, że żona spadkodawcy miała możliwość przedstawienia notariuszowi testament notarialny swego męża. W jej szeroko pojętym interesie było przejrzenie przed udaniem się do notariusza wszystkich dokumentów, jakie znajdowały się w mieszkaniu, a mogły dotyczyć zmarłego i pozostałego po nim spadku.

– Mieszkanie było małe, bez piwnicy, strychu czy innych pomieszczeń znajdujących się poza jego obrębem, a testament znajdował się wśród dokumentów zmarłego w dużym pokoju, do którego żona codziennie miała dostęp. Nie było więc żadnego problemu z przejrzeniem wszystkich rzeczy, w szczególności dokumentów pozostałych po zmarłym, co skutkowałoby znalezieniem testamentu – wskazał w konkluzji uzasadnienia sędzia Krzysztof Wesołowski.