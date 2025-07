Sąd Najwyższy zdecydował. Zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach zatwierdzone

Sąd zdał też sprawozdanie z procedury rozpatrywania protestów wyborczych z którego wynika, że do SN wpłynęło 54 645 protestów wyborczych w przeważającej części opartej na wzorach pism udostępnionych przez posła KO Romana Giertycha i europosła KO Michała Warykiewicza. 54 025 skarg SN pozostawił bez dalszego biegu. 21 protestów zostało uznanych, ale bez wpływu na wynik wyborów. Dotyczyły one m.in. odwrotnego przypisania liczby uzyskanych głosów, pobrania od wyborcy niewłaściwego zaświadczenia do głosowania czy nieprawidłowości w liczeniu kart wyborczych. Za niezasadne SN uznał 7 protestów.

Co ważne wtorkowe rozstrzygnięcie SN jest ostateczne, co oznacza, że nie przysługuje od niego żaden środek zaskarżenia. Uchwała jest przesyłana do publikacji i trafia do marszałka Sejmu. To bowiem do marszałka Szymona Hołowni należy zadanie zwołania Zgromadzenia Narodowego, podczas którego nowy prezydent złoży przysięgę.

Posiedzeniu Izby Kontroli Nadzwyczajnej towarzyszyły we wtorek manifestacje. Przed budynkiem Sądu Najwyższego zebrał się tłum demonstrujących. Większość z kilkuset osób zebranych przed gmachem sądu manifestowało poparcie dla wyniku wyborów ogłoszonego przez PKW, wśród nich członkowie klubów Gazety Polskiej. Przed budynkiem SN zebrało się też kilkadziesiąt osób, w tym „Polskie babcie” i przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji. Domagali się oni m.in. ponownego przeliczenia głosów oddanych w wyborach i wyjaśnienia wszystkich doniesień o nieprawidłowościach.