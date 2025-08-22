Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Aktualizacja: 22.08.2025 16:50 Publikacja: 22.08.2025 16:30
Foto: mat.pras.
Już okładka otwiera sporo skojarzeń. Niby plakat filmowy utrzymany w estetyce Waldemara Świerzego i wielgachny tytuł „Wyrok” krwistoczerwoną czcionką z białą obramówką, niby pulpowa książeczka sensacyjno–kryminalna z lat 80. Zabójstwo, głęboka prowincja i okupacyjna nędza. Wszystko to znajdziemy w tym wojennym easternie, westernie ze Wschodu.
Poprzednia powieść Ishbel Szatrawskiej „Toń” (2023) była swoistą sensacją. Mieszał się w niej niebywały historyczny portret pruskiej rodziny, ni to polskiej, ni niemieckiej, ni mazurskiej, ze współczesną narracją o kryzysie migranckim na granicy z Białorusią. Teraz autorka powraca, również zaskakując, bo przecież z ultramęskim gatunkiem, surową opowieścią o dwóch bandytach, którzy w ostatnich miesiącach II wojny światowej polują na donosiciela.
