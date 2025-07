Dosypywanie głosów w takiej skali nigdy podczas wyborów prezydenckich nie wystąpiło. Kiedyś w jednej z komisji do tego doszło, ale nie w kilkunastu. Skala jest ważna, ale ważniejsze jest coś zupełnie innego. Czy anomalie, błędy czy fałszerstwa nie pozbawiły kogoś prawa głosu, które zapewnia mu konstytucja?

Art. 62 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy praw wyborczych i prawa do udziału w referendum. Zgodnie z tym przepisem, każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat, ma prawo do udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego. Jeśli przez „aplikację Mateckiego” czy głosy dosypane innym doszło do tego, że wyborcy nie skorzystali ze swojego prawa, to należy wyciągnąć konsekwencje. Pytanie, kto ma je wyciągnąć?

Wybory prezydenckie pokazują, jak PiS zaminował Sąd Najwyższy swoimi ludźmi

Sprawą powinna zająć się prokuratura, a Sąd Najwyższy powinien z nią współpracować. Jednak między oboma organami jest polityczny konflikt. SN na czele którego stoi Małgorzata Manowska, przyjaciółka Andrzeja Dudy, która wprost zapytała retorycznie, czy opłaca się jej, żeby prezydentem została osoba, która będzie podważać jej status pierwszej sędzi SN

W poniedziałek 30 czerwca prokuratorzy upoważnieni przez Adama Bodnara weszli do siedziby Sądu Najwyższego i zażądali wydania akt postępowań w sprawach dotyczących protestów wyborczych. SN nie udostępnił śledczym dokumentów. Prokurator generalny zarzucił Sądowi Najwyższemu rażące naruszenie ustawowych zasad, a SN odpowiedział, że to nieprawda i zamknął… czytelnię akt. Sytuacja ani nie jest zdrowa, ani normalna.