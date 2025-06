Słychać nawoływania, by zrzekł się pan urzędu. Zrobi to pan?

Naciski na sędziego nigdy nie mogą go skłaniać do podejmowania działań bezpodstawnych. Zwłaszcza bezprawne żądania. Przypomnę jednak, że to nie sędzia Małgorzata Manowska pierwsza formułowała takie żądania. Najbardziej „wyspecjalizowani” w żądaniach zrzeczenia się przez sędziów Sądu Najwyższego urzędu są członkowie obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, a ściśle pewna grupa sędziów w tym organie, którą określamy żartobliwie „grupą trzymającą władzę”. Przyłączenie się do tej grupy sędzi Manowskiej dowodzi tego, że jest podatna na złe emocje i łatwo przekracza nieprzekraczalne granice.

To prezes Manowska odsunęła pana i sędziego Żmija od spraw wyborczych?

Tak jak już wspomniałem, formalnie to nie sędzia Manowska przekroczyła uprawnienia. Sędzia Manowska tylko wspiera lub inspiruje wypowiedziami, a nawet pismami działania godzące w niezawisłość sędziów. Nawiasem mówiąc inicjowała także wobec sędziów bezpodstawne żądania i postępowania dyscyplinarne Układanie wygodnych składów orzekających w Sądzie Najwyższym jest sprzeczne z etosem SN. Nigdy nie będzie na to zgody. Myślę, że sędzia Manowska powinna co najmniej przeprosić za niestosowne wypowiedzi i działania w ramach Krajowej Rady Sądownictwa. To, że w części spraw niektórzy sędziowie orzekają inaczej niż się tego oczekuje, nie oznacza, że wolno manipulować składami orzekającymi.

Najważniejsze dla Polski decyzje o ważności wyborów Prezydenta RP i do parlamentu powinien podejmować Sąd Najwyższy w pełnym składzie, a składy do rozpoznawania protestów wyborczych i innych spraw publicznych powinny być losowane. Zwiększałoby to maksymalnie publiczną wiarygodność procesu wyborczego

Jednocześnie muszę zdementować twierdzenia, że niektórzy sędziowie zostali wykluczeni z orzekania o ważności wyborów Prezydenta RP. O ważności wyborów będzie orzekać zgodnie z ustawą cały skład izby Sądu Najwyższego. Żaden więc z sędziów nie może zostać pominięty, choć zablokowanie przydziału spraw niektórym sędziom skutkuje tym, że nie będą mogli sprawozdawać uchwały o ważności wyborów.