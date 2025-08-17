Zobowiązanie senatora do przeprosin, a jeśli tego nie zrobi, nałożenie na niego kary finansowej – takie rozwiązanie najprawdopodobniej znajdzie się w regulaminie Senatu. Ma zostać wprowadzone przy okazji ustalania zbioru etycznych zasad dla senatorów.

Senat nie doczekał się dotąd uchwalenia zasad etycznych, choć w Sejmie funkcjonują od ponad ćwierćwiecza

Zbiór takich zasad istnieje już w Sejmie. Został ustanowiony w 1998 roku i wynika z niego, że „poseł powinien zachowywać się w sposób odpowiadający godności posła, kierując się w szczególności zasadami: bezinteresowności, jawności, rzetelności, dbałości o dobre imię Sejmu i odpowiedzialności”. To na tej podstawie kary na posłów nakłada Komisja Etyki Poselskiej. Może ukarać ich zwróceniem uwagi, upomnieniem lub naganą.

W Senacie istnieje Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, która może używać tego samego katalogu kar wobec senatorów „zachowujących się w sposób nieodpowiadający godności”. Jednak zbioru zasad etycznych póki co tam nie ma. – Głównym impulsem do ustanowienia zasad etyki senatorskiej są zalecenia Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO), działającej w ramach Rady Europy – mówi Sławomir Rybicki z KO, przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.