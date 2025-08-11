2 kwietnia na mównicę w Sejmie wszedł prezes PiS Jarosław Kaczyński, by odnieść się do głośnych zatrzymań urzędniczek z czasów rządów PiS, a także śmierci swojej byłej sekretarki Barbary Skrzypek, która nastąpiła kilka dni po przesłuchaniu. – Mamy tutaj na sali, można powiedzieć, głównego sadystę: Giertycha. Bo to jego człowiek, to jego adwokat najbardziej się znęcał podczas tego przesłuchania – dodał Kaczyński.

Na mównicę wszedł wówczas poseł KO Roman Giertych, który zaczął sprzeczać się z Kaczyńskim. Otoczyła go grupa polityków PiS, z których najbardziej aktywna była Iwona Arent. Zaczęli oni skandować „morderca” w kierunku posła KO.

Jak ustaliliśmy, z powodu tego zajścia pięcioro polityków PiS dostało kary od Komisji Etyki Poselskiej: Iwona Arent – naganę, zaś Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek, Antoni Macierewicz i Anna Krupka – upomnienie. Uchwały w sprawie kar komisja podjęła 23 lipca, ale jeszcze nie informowała o nich, by dać posłom czas na ewentualne odwołania do Prezydium Sejmu.

Jarosław Kaczyński jest najczęściej karanym posłem przez Komisję Etyki

Tym samym Jarosław Kaczyński umocnił się na pozycji najczęściej karanego w tej kadencji posła przez Komisję Etyki. Pozycję lidera pełnił już przed najnowszą karą, gdy miał ich cztery. Na drugim miejscu ex aequo są Bronisław Foltyn z Konfederacji, Dariusz Matecki (PiS) i Marek Suski (PiS), którzy dostali po trzy kary. Za sprawą ostatniej decyzji Komisji Etyki pozycja Kaczyńskiego w rankingu wydaje się już być niezagrożona.