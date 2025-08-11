Rzeczpospolita
Jarosław Kaczyński znów dostał upomnienie. Żaden inny poseł nie jest karany tak często

Prezes PiS umocnił się na pozycji lidera w zestawieniu posłów najczęściej karanych przez Komisję Etyki Poselskiej. Najnowszą karę, upomnienie, wymierzono mu z powodu głośnego zajścia z Romanem Giertychem – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Publikacja: 11.08.2025 16:19

Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Wiktor Ferfecki

2 kwietnia na mównicę w Sejmie wszedł prezes PiS Jarosław Kaczyński, by odnieść się do głośnych zatrzymań urzędniczek z czasów rządów PiS, a także śmierci swojej byłej sekretarki Barbary Skrzypek, która nastąpiła kilka dni po przesłuchaniu. – Mamy tutaj na sali, można powiedzieć, głównego sadystę: Giertycha. Bo to jego człowiek, to jego adwokat najbardziej się znęcał podczas tego przesłuchania – dodał Kaczyński.

Na mównicę wszedł wówczas poseł KO Roman Giertych, który zaczął sprzeczać się z Kaczyńskim. Otoczyła go grupa polityków PiS, z których najbardziej aktywna była Iwona Arent. Zaczęli oni skandować „morderca” w kierunku posła KO.

Jak ustaliliśmy, z powodu tego zajścia pięcioro polityków PiS dostało kary od Komisji Etyki Poselskiej: Iwona Arent – naganę, zaś Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek, Antoni Macierewicz i Anna Krupka – upomnienie. Uchwały w sprawie kar komisja podjęła 23 lipca, ale jeszcze nie informowała o nich, by dać posłom czas na ewentualne odwołania do Prezydium Sejmu.

Jarosław Kaczyński jest najczęściej karanym posłem przez Komisję Etyki

Tym samym Jarosław Kaczyński umocnił się na pozycji najczęściej karanego w tej kadencji posła przez Komisję Etyki. Pozycję lidera pełnił już przed najnowszą karą, gdy miał ich cztery. Na drugim miejscu ex aequo są Bronisław Foltyn z Konfederacji, Dariusz Matecki (PiS) i Marek Suski (PiS), którzy dostali po trzy kary. Za sprawą ostatniej decyzji Komisji Etyki pozycja Kaczyńskiego w rankingu wydaje się już być niezagrożona.

5

kar otrzymał już w tej kadencji prezes PiS Jarosław Kaczyński

Z jakiego powodu był dotąd karany? Pierwszą karę, naganę, dostał za nazwanie premiera Donalda Tuska „niemieckim agentem”. Drugą, zwrócenie uwagi, za określenie torturą przymusowego karmienia uwięzionych polityków PiS – Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Trzecia kara, upomnienie, została mu wymierzona za nazwanie wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka „gówniarzem”, a czwarta, nagana, za użycie tego samego epitetu wobec jednego z protestujących podczas miesięcznicy smoleńskiej.

Dlaczego Kaczyński karany jest tak często? – Komisja nie jest od tego, żeby robić jakiś show, tylko żeby uczciwie, sprawiedliwie oceniać sytuację. Wszystkie kary, które ma pan poseł Kaczyński, nie są z inicjatywy komisji, tylko wynikają ze skarg poszczególnych posłów. Bez względu na nazwisko, każdy poseł ma te same prawa i obowiązki – mówi członek Komisji Etyki Zbigniew Sosnowski z PSL.

Inną teorię ma Jacek Świat, jedyny poseł PiS w Komisji Etyki, a obecnie jej przewodniczący (ta funkcja jest sprawowana rotacyjnie). – Tak częste karanie Jarosława Kaczyńskiego to czysta polityka – ocenia.

Jak zauważa, w Komisji Etyki każdy klub ma jednego reprezentanta, więc w efekcie jest ona zdominowana przez koalicję. Na 31 uchwał podjętych w tej kadencji tylko jedna dotyczy posła koalicji, a wszystkie pozostałe – posłów wybranych z list PiS i Konfederacji.

Wniosek o ukaranie skierował do Komisji Etyki Roman Giertych. Zdaniem PiS dobór posłów był subiektywny

Zdaniem PiS komisja miała być też stronnicza w sprawie zajścia z 2 kwietnia. Według Jacka Świata dobór posłów do wniosku o ukaranie był, poza Iwoną Arent, czysto subiektywny. – Stała tam spora grupka. We wskazaniu tych konkretnych osób chodziło o to, by ukarać czołowe postaci z PiS – mówi Świat.

Nie zgadza się z tym poseł Sosnowski. – Wnioskodawca złożył wniosek tylko na te kilka osób, a my nie możemy wychodzić poza zakres wniosku – wyjaśnia. Dodaje, że wnioskodawcą był Roman Giertych, komisja zaznajomiła się z zapisem z zajścia, a sprawę jednego z posłów PiS objętego wnioskiem, Bartosza Kownackiego z PiS, umorzyła.

50 posłów

dostało kary finansowe z powodu zajścia 2 kwietnia w Sejmie

I zauważa, że nie tylko Komisja Etyki wyciągnęła konsekwencje wobec posłów PiS biorących udział w zajściu 2 kwietnia. Niedługo po zdarzeniu Prezydium Sejmu zdecydowało, że Jarosław Kaczyński i Iwona Arent stracą połowę uposażenia na trzy miesiące, a 48 innych posłów, których Straż Marszałkowska zidentyfikowała jako krzyczących „morderca”, otrzymało karę w postaci utraty połowy uposażenia na dwa miesiące.

