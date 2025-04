- Mamy w tej chwili znęcanie się nad panią Wójcik i jej bardzo ciężko chorym synem. Mamy do czynienia także z doprowadzeniem do śmierci śp. Barbary Skrzypek (to była współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego – red.) poprzez haniebne przesłuchanie. I mamy tutaj na sali głównego sadystę, niejakiego (Romana) Giertycha. Bo to jego człowiek, jego adwokat, najbardziej się znęcał w czasie tego przesłuchania. I to jest dzisiaj sprawa w najwyższym stopniu ważna. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy demokracja walcząca to odrzucenie już wszystkich reguł cywilizacji europejskiej, czy jednak może jeszcze coś pozostało. Ja jestem zwolennikiem przeświadczenia, że odrzucono już wszystkie, ale warto dyskutować - oświadczył prezes PiS.

Anna Wójcik, o której mówił Kaczyński, to była dyrektorka biura premiera Mateusza Morawieckiego, która została zatrzymana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Wójcik została aresztowana na trzy miesiące w związku z zarzutami dotyczącymi wyprowadzania środków z Agencji oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępcze. Mąż Wójcik został objęty warunkowym aresztem w tej samej sprawie.



Nie jestem z panem panie Kaczyński po imieniu. Badacze genealogii wykazali, że jestem wujkiem pana Kaczyńskiego, daleko spowinowaconym. Mów mi wuju Roman Giertych do Jarosława Kaczyńskiego

Z kolei Barbara Skrzypek była szefową kancelarii oraz dyrektorką biura prezydialnego PiS. W 2020 roku przeszła na emeryturę ze względów zdrowotnych. 12 marca 2025 roku Skrzypek została przesłuchana jako świadek w związku ze śledztwem dotyczącym tzw. afery dwóch wież. Trzy dni później zmarła na rozległy zawał serca. PiS obarczył odpowiedzialnością za jej śmierć rządzących twierdząc, że Skrzypek bardzo źle zniosła przesłuchanie, w którym nie brał udziału jej pełnomocnik (nie zgodziła się na to prowadząca przesłuchanie prokurator Ewa Wrzosek), uczestniczyli natomiast pełnomocnicy oskarżającego Kaczyńskiego w tej sprawie Geralda Birgfellnera – m.in. Jacek Dubois. To prawdopodobnie Dubois jest „człowiekiem Giertycha”, o którym mówił Kaczyński.



Roman Giertych do Jarosława Kaczyńskiego: Jarku, siadaj spokojnie

Na słowa Kaczyńskiego zareagował przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński. - Przecież całe osiem lat waszych rządów to było od początku do końca łamanie praworządności. Jedną z pierwszych decyzji było cudowne ułaskawienie pańskich kolegów. Ma pan czelność mówić dziś o praworządności. Jesteście jednym wielkim zaprzeczeniem słów „prawo” i „sprawiedliwość”. Całe wasze rządy to próba łamania praworządności w Polsce. Pan chciałby ręcznie sterować jaki jest wyrok dla pana dobry, jaki zły. To nie jest PRL - mówił Konwiński.