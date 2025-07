Praca doradcy, będąca w dużym stopniu pracą adwokacką, wymaga jednak zaufania między stronami i nie ukrywam, że raczej trudno będzie o zaufanie pomiędzy ludźmi znajdującymi się w tak ostrym sporze politycznym. poseł PiS Jacek Świat o kandydaturze Jerzego Jurka

Co na to Platforma Obywatelska, która zgłosiła Jurka? Posłanka KO Agnieszka Hanajczyk zwracała uwagę podczas posiedzenia, że adwokat ma „ogromne doświadczenie prawnicze”. Zaś mec. Jurek tłumaczył, że „choć jego poglądy są sprecyzowane, potrafi się wznieść ponad pewne uwarunkowania bieżącego sporu politycznego”.

Zdaniem mecenasa, zachowanie PiS cechuje hipokryzja

Nie jest jedynym kandydatem, który budzi kontrowersje. Drugim jest filozof dr Adam Dworaczyk, który z kolei w ostatnich wyborach samorządowych kandydował z list Trzeciej Drogi. Jemu PiS zarzuca niewielkie doświadczenie prawnicze.

Kto zostanie doradcą? W ostatnich tygodniach w komisji zaszła ważna zmiana. Przewodnictwo w niej jest rotacyjne, zmienia się co pół roku i nowym szefem został poseł PiS Jacek Świat. Uważa on, że doradcą powinien zostać ktoś bezstronny, najlepiej pracownik Kancelarii Sejmu. – Myślę, że większość członków komisji podzieli ten pogląd. Decyzje zapadną po wakacjach – informuje poseł Świat.

Mec. Jurek mówi nam, że rozumie wątpliwości dotyczące roli doradcy oraz argumenty w dyskusji nad jego kandydaturą. – Jednak szokujące jest dla mnie, że poseł Świat domaga się całkowitej apolityczności w doradztwie dla gremium, bądź co bądź, politycznego, za to nie jest dla niego problemem obsadzanie przez jego formację prokuratury według klucza polityczno-towarzyskiego, delegowanie do Sądu Najwyższego żon czynnych polityków, wiceministrów, a do Trybunału Konstytucyjnego bardzo wyrazistych polityków, w tym byłego szefa służb specjalnych. To pokazuje poziom absurdu całej sytuacji – komentuje.