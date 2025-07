Politycy mają różne ambicje. Na przykład Jarosław Kaczyński chciał zostać „emerytowanym zbawcą narodu”. Czy Andrzej Duda myślał o tym, by stać się „prezydentem wszystkich Polaków”? W 2017 roku mówił w TVP, że to niemożliwe, ale trzeba się starać. Pięć lat później w Radiu ZET powiedział jednak: „Mam głębokie poczucie, że jestem prezydentem wszystkich Polaków”. Jeśli tak, to z tej ambicji ostatecznie zrezygnował, na co wskazują jego ostatnie wypowiedzi i decyzje. Dzielą i są niepotrzebnie emocjonalne.

Najpierw były słowa: „Niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: »Wie pan dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę«”. To straszne, ale w tych słowach jest prawda.

Potem decyzja – ułaskawienie byłego prezesa stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza (nie będzie musiał odbyć kary prac społecznych za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki Babci Kasi).

Kadencję prezydent Andrzej Duda kończy więc w kiepskim stylu. Drugi ruch był oczywiście polityczny. Ale jest wynikiem złych obliczeń.