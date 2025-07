Co oznacza radykalizacja prezydenta Andrzeja Dudy u schyłku jego drugiej kadencji? Czy wypowiedzi o „wieszaniu zdrajców” i możliwym zamknięciu lotniska w Rzeszowie to zapowiedź nowej roli byłego prezydenta? A może to po prostu osobisty bilans i manifest rozczarowania? Gościem Michała Płocińskiego jest dr Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego, który przeprowadził głośny wywiad z prezydentem.

Dlaczego Andrzej Duda mówi o „wieszaniu zdrajców”?

– Mam takie wrażenie, że pod sam koniec prezydentury Andrzej Duda zaostrzył swoją retorykę wobec środowiska sędziowskiego – mówi dr Musiałek. Prezydent, choć od lat krytyczny wobec sędziów, tym razem posunął się do wyjątkowo ostrego tonu. Nie chodzi tylko o kwestie personalne – to głęboka frustracja wobec braku zrozumienia dla jego perspektywy przez całe środowisko – ocenia rozmówca. – Ten ton był faktycznie czymś niecodziennym.

Ostre słowa padły też w kontekście polityki zagranicznej. Prezydent Duda mówił o możliwym „zamknięciu Jesionki”, czyli lotniska pod Rzeszowem, przez które przechodzi kluczowy transport do Ukrainy. – To miała być reakcja nie tyle wobec Ukrainy, co wobec Zachodu – tłumaczy Musiałek.

Polska–Ukraina: czy prezydent Duda zmienia narrację?

Andrzej Duda nie ukrywa też rozczarowania brakiem gestów ze strony Ukrainy. – On uważa, że na początku wojny nie wypadało poruszać kwestii Wołynia – relacjonuje dr Musiałek. Ale podkreśla też, że prezydent nie był do końca przekonujący, gdy mówił o późniejszej polityce warunkowości wobec Kijowa. Czy jednak ten wywiad oznacza polityczny zwrot? – Ja uważam, że tam nie było odcięcia od swojej polityki. Andrzej Duda podkreśla, że kwestia ukraińska to jego duży sukces – mówi Musiałek. Prezydent chwali się m.in. zbudowaniem „koalicji czołgowej” i mobilizacją Zachodu do wsparcia Ukrainy.

Co prezydent Andrzej Duda zrobi po zakończeniu kadencji?

A co z przyszłością Andrzeja Dudy? – On powiedział, że nie tylko się nie widzi w roli partyjnej, ale też uzasadniał, że nie ma takich kompetencji – zdradza Musiałek, przytaczając prywatną rozmowę z prezydentem. Być może czeka go rola w instytucjach międzynarodowych – ale na razie chce odpocząć i... poczekać na propozycje. – Myślę, że ta decyzja o Trybunale Konstytucyjnym na początku prezydentury wrzuciła go do szufladki, z której już nie wyszedł – podsumowuje Musiałek. Wiele wskazuje więc na to, że radykalizacja prezydenta Dudy to bardziej osobiste domknięcie politycznego rozdziału niż początek nowego. Na zakończenie rozmowy prowadzący i jego gość zgodnie podkreślają, że wywiad z prezydentem był pełen kontrastów. – To nie jest tak, że tylko twarda prawica będzie miała tutaj satysfakcję z tego wywiadu – mówi Musiałek. A my zadajemy pytanie: czy to ostatnie słowo prezydenta, czy dopiero wstęp do nowej gry?