Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, celem ustawy jest ustanowienie nowego święta państwowego – Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzonego w dniu 11 lipca.

To dzień, w którym w 1943 rok na Wołyniu doszło do szeregu morderstw na Polakach, zwany „krwawą niedzielą”. Z rąk członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery (OUN-B) , Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) oraz ludności cywilnej zginęło kilka tysięcy osób. „Krwawa niedziela” stanowiła punkt kulminacyjny „rzezi wołyńskiej”. Tym mianem określa się zbrodnie popełniane od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku na zamieszkujących tam Polakach. Na dzień rozpoczęcia akcji wybrano niedzielę, by zaskoczyć jak największą liczbę Polaków w kościołach.

Według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej w latach 1943-1945 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

"Nowe państwowe święto nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy" - zaznacza Kancelaria Prezydenta.