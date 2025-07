Wystąpił pan do sądu o uznanie, że był pan represjonowany w czasach PRL. Chce pan rekompensatę od państwa polskiego za to, że był pan więziony i internowany?

Wystąpił prokurator IPN. Przede wszystkim chodziło mi o to, żeby represje, którym podlegałem, uzyskały ocenę prawną, bo moja sprawa nie była do końca rozstrzygnięta. W 1966 roku zostałem skazany przez sąd na 5 lat więzienia, za to, że zdezerterowałem z Wojskowej Akademii Technicznej. To był najwyższy wymiar kary za dezercję. A później jeszcze przekroczyłem granicę z nielegalnym dokumentem – tak to ocenił sąd w PRL.

A pan to ocenia inaczej?

W rzeczywistości zostałem skazany z powodu odmowy udziału w głosowaniu. Komendantem WOT-u był wówczas Rosjanin, jeden z ostatnich rezydujących w Polsce – Michał Owczynnikow. I to jemu rzuciłem wyzwanie, bo plakat na WAT nakazywał nam głosować na generałów Mieczysława Moczara i Grzegorza Korczyńskiego, osławionych szefów okręgów UB. W tych placówkach mordowano po wojnie polskich wojskowych, powracających do kraju, m.in. pilotów Dywizjonu 303. Była to dla mnie bariera nie do przekroczenia. Dlatego, gdy szeregiem zapędzano nas do urn wyborczych, odmówiłem udziału w akcie wyborczym. Komendant WAT i jego zastępca postanowili usunąć mnie z Akademii. Nie wyobrażali sobie, że słuchacz WAT i żołnierz Ludowego Wojska Polskiego może w ten sposób wyrażać wdzięczność ojczyźnie ludowej za możliwość kształcenia się, dlatego wsadzili mnie do aresztu i przygotowali dokumenty do umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym.

Była taka ponura praktyka w Związku Radzieckim.

I w Polsce też. Bardzo się tego przestraszyłem, rozpocząłem protest głodowy, licząc , że ktoś mnie uratuje. Ale musiałem ratować się sam. Zostałem wyrzucony z WAT i skierowany do odległej jednostki wojskowej. Wtedy postanowiłem zdezerterować i przedostać się za granicę. Stąd ustalili, że zamierzałem uciec do Francji przez Niemcy.

Gdzie pana złapali?

Na granicy z Czechami. Granica okazała się pasem ziemi umocnionym drutami pod wysokim napięciem i minami. Te miny mnie pokonały. Poddałem się czeskiemu traktorzyście, a sądziłem, że to Niemiec (śmiech) . Dzisiaj brzmi to śmiesznie, ale wtedy nie było mi do śmiechu. Jeden z opozycjonistów powiedział mi po latach: „jak to dobrze, że ciebie złapali, przynajmniej mieliśmy opozycję w Polsce”.