Adam Szłapka zwraca też uwagę na inny atut włoskiej premier w oczach Donalda Tuska. To niezwykle twarda polityka migracyjna, która zresztą wyniosła liderkę FdI do władzy. Meloni nie waha się tu sięgnąć do drastycznych, choć często pozostających w sprzeczności z europejskim prawem, środków. Pierwsza w Unii wylansowała pomysł budowy zewnętrznych (w tym przypadku w Albanii) obozów, gdzie starający się o prawa uchodźcy mają czekać na rozpatrzenie swoich podań. A włoska straż graniczna blokuje statki czy łodzie z nielegalnymi imigrantami płynącymi w kierunku Półwyspu Apenińskiego. Organizacje obrony praw człowieka nie bez racji oburzały się na taki proceder. Jednak polityka Meloni okazała się skuteczna: jak podaje Frontex w okresie styczeń–maj tego roku tzw. centralny szlak śródziemnomorski (z Libii lub Tunezji na półwysep Apeniński) obrało 22,6 tys. osób, dużo mniej niż w szczytowym okresie kryzysu migracyjnego w 2015 roku.

Teraz Meloni w sprawach migracyjnych okazuje się cenną sojuszniczką Tuska, który także wbrew unijnym regulacjom zawiesił prawo do występowania o azyl przez nielegalnych imigrantów ze Wschodu i nie zamierza przyjmować kolejnych przybyszów w ramach tzw. paktu migracyjnego.

Premier Włoch mogłaby wstawić się za polskim rządem u Donalda Trumpa

To jednak Meloni jako pośredniczka w relacjach z administracją Donalda Trumpa może okazać się najcenniejszą sojuszniczką dla Tuska. Amerykańskie źródła dyplomatyczne przyznają „Rz”, że ani ambasador RP w Waszyngtonie Bogdan Klich, ani sam szef MSZ Radosław Sikorski nie mają łatwego dojścia do amerykańskiego prezydenta i jego najbliższego otoczenia. Jednym z powodów jest ostra krytyka miliardera przez polskiego premiera. Tymczasem nie da się wykluczyć, że zaproszenie Karola Nawrockiego do Białego Domu okazało się czynnikiem rozstrzygającym o zwycięstwie kandydata PiS w wyborach prezydenckich. Tusk spodziewa się, że Trump może pójść za ciosem i mocno zaangażować się we wsparcie PiS przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.

Meloni, która tuż przed objęciem przez nowego prezydenta USA urzędu gościła w jego letniej rezydencji w Mar-a-Lago, jest uważana przez ekipę Trumpa za bliską sojuszniczkę. Miliarder zdaje się jej nawet darować, że jeszcze w zeszłym roku Włochy wydawały ledwie 1,5 proc. PKB na obronę. Włoszka jest też przeciwna otwartej wojnie handlowej z USA. Teraz mogłaby wstawić się za polskim rządem u amerykańskiego przywódcy. Tym bardziej że Tusk kontynuuje czy wręcz rozwija kontrakty na zakup broni z USA i zawarł porozumienie o budowie przez Amerykanów pierwszej polskiej siłowni jądrowej.