Jędrzej Bielecki: Giorgia Meloni u Donalda Trumpa. Porażka Donalda Tuska. I Andrzeja Dudy

Giorgia Meloni spotkała się z Donaldem Trumpem na Florydzie Foto: Italian Government/Handout via REUTERS

Wreszcie spełnia się marzenie Włoch, wiecznego politycznego karła w Unii

Z kolei Meloni dobrze wyczuła dynamikę w Białym Domu, umizgując się do być może najważniejszego polityka nowej administracji: Elona Muska. Wreszcie spełnia się marzenie Włoch, trzeciego pod względem potencjału gospodarczego kraju Unii Europejskiej, by stać się ważnym graczem politycznym w Brukseli. Włoska premier liczy też na to, że pod rządami nowego prezydenta Stany Zjednoczone nie będą mieszać się w planowaną przez nią przebudowę państwa, w tym poddanie mediów coraz większej kontroli i podważenie niezależności sądów. To zniewaga dla Joe Bidena, który odwiedzi Rzym w dniach 9-12 stycznia. Odchodzący prezydent na liście swoich priorytetów wysoko stawiał zachowanie rządów prawa.

Czytaj więcej Polityka Berlin chce uniknąć konfrontacji z Trumpem Kontrowersyjna krucjata Elona Muska przeciwko Niemcom nie wróży dobrze przyszłym relacjom niemiecko-amerykańskim. Mogą one być jeszcze gorsze niż za czasów Angeli Merkel.

Ale nowa rola Włoch to też efekt paraliżu politycznego we Francji i Niemczech, a także nastroju wyczekiwania w Polsce przed wyborami prezydenckimi. Meloni przynajmniej na razie nie musi obawiać się o utrzymanie władzy.